«СЭ»: в случае возобновления РПЛ на матчах смогут присутствовать не более 200 человек

Стали известны детали протокола возможного возобновления сезона РПЛ, разработанного лигой совместно с РФС.

Согласно документу, на матче будут присутствовать по 25 человек от клуба. В их число входят 18 футболистов, три тренера, включая главного, а также врач, массажист и еще два члена персонала на выбор.

Всего же на стадионе разрешено находиться 200 людям. Помимо вышеупомянутых персон это судьи, делегаты, служба безопасности, врачи, вещатель (техники, комментаторы, операторы), журналисты, пожарные, полицейские, персонал стадиона, а также сотрудники лиги и РФС.

Разработанный протокол уже направлен на согласование в правительство России.