«Ахмат» объявил о переносе тренировочного сбора на неопределенный срок

Пресс-служба «Ахмата» подтвердила, что тренировочный сбор команды не начнется 10 мая, как планировалось ранее.
«Ни завтра, ни в ближайшие дни команда точно не соберется. Пока нет определенности», – сообщили в пресс-службе грозненцев.
- «Ахмат» занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ.
- Футбольный сезон в России не возобновится раньше июня.
- В стране коронавирусом заболели почти 199 тысяч человек.
Защитник «Ахмата» Семенов: «Возможно, в январе почти вся команда переболела коронавирусом»
Источник: «Р-Спорт»