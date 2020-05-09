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    «Ахмат» объявил о переносе тренировочного сбора на неопределенный срок

    Пресс-служба «Ахмата» подтвердила, что тренировочный сбор команды не начнется 10 мая, как планировалось ранее.

    «Ни завтра, ни в ближайшие дни команда точно не соберется. Пока нет определенности», – сообщили в пресс-службе грозненцев.

    • «Ахмат» занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ.
    • Футбольный сезон в России не возобновится раньше июня.
    • В стране коронавирусом заболели почти 199 тысяч человек.

    Защитник «Ахмата» Семенов: «Возможно, в январе почти вся команда переболела коронавирусом»

    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 14:29
    Комментарии2
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      Рейтинг: +918

      Cleaner 2 часа назад

      Решили сдаться без боя.

      0
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      Рейтинг: +2034

      Бухбух 3 часа назад

      Надеются сохранить прописку в РФПЛ не по спортивному принципу.

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