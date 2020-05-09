«Ахмат» объявил о переносе тренировочного сбора на неопределенный срок

Пресс-служба «Ахмата» подтвердила, что тренировочный сбор команды не начнется 10 мая, как планировалось ранее.

«Ни завтра, ни в ближайшие дни команда точно не соберется. Пока нет определенности», – сообщили в пресс-службе грозненцев.

«Ахмат» занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ.

Футбольный сезон в России не возобновится раньше июня.

В стране коронавирусом заболели почти 199 тысяч человек.

Защитник «Ахмата» Семенов: «Возможно, в январе почти вся команда переболела коронавирусом»