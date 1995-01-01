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    Защитник «Ахмата» Семенов: «Возможно, в январе почти вся команда переболела коронавирусом»

    Защитник «Ахмата» Андрей Семенов предположил, что почти все игроки грозненской команды уже переболели коронавирусом.

    «Зимой нас добила болезнь, из-за которой пришлось корректировать всю подготовку. Похожие на коронавирус симптомы. В конце января на вторых сборах скосило всех, в том числе и меня. Сухой кашель, температура, недомогание. Хотя мне повезло, организм быстро справился с недугом. Всего день пропустил. А так народ ходил по гостинице, кашлял и температурил.

    Не шучу, но, наверное, около 17-19 человек в итоге слегли. Второй сбор был сильно скомкан. Никогда столько людей в одно время за всю мою карьеру не болело. Возможно, это и был коронавирус. С другой стороны, сейчас ни у одного моего знакомого, даже у знакомых моего знакомого, нет человека, который бы заболел коронавирусом. Парадокс», – сказал Семенов.

    • «Ахмат» проводил второй зимний сбор в Турции в период с 24 января по 6 февраля.
    • В России коронавирусом заболели почти 188 тысяч человек.

    Источник: Sportbox

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    Сегодня, 11:23
    Комментарии4
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      Рейтинг: +2380

      mutabor0992 43 минуты назад

      А может это был обычный триппер?Вы там всей командой бордель не посещали?Или гей-бар?

      1
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    • ...
      Рейтинг: +584

      titata 45 минут назад

      коронавирус эта игра сильных мира сего, для многих она доходная , грязная игра чиновников и медиков.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +82

      Chicha 2 часа назад

      Сейчас все стали дипломированными вирусологами.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +36

      Хейтер Аларм 2 часа назад

      давайте теперь каждое орви и прочие простуды называть коронавирусом

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