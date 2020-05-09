Защитник «Ахмата» Семенов: «Возможно, в январе почти вся команда переболела коронавирусом»

Защитник «Ахмата» Андрей Семенов предположил, что почти все игроки грозненской команды уже переболели коронавирусом.

«Зимой нас добила болезнь, из-за которой пришлось корректировать всю подготовку. Похожие на коронавирус симптомы. В конце января на вторых сборах скосило всех, в том числе и меня. Сухой кашель, температура, недомогание. Хотя мне повезло, организм быстро справился с недугом. Всего день пропустил. А так народ ходил по гостинице, кашлял и температурил.

Не шучу, но, наверное, около 17-19 человек в итоге слегли. Второй сбор был сильно скомкан. Никогда столько людей в одно время за всю мою карьеру не болело. Возможно, это и был коронавирус. С другой стороны, сейчас ни у одного моего знакомого, даже у знакомых моего знакомого, нет человека, который бы заболел коронавирусом. Парадокс», – сказал Семенов.