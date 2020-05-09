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  • Защитник «Ахмата» Семенов: «Возможно, в январе почти вся команда переболела коронавирусом»

Защитник «Ахмата» Семенов: «Возможно, в январе почти вся команда переболела коронавирусом»

9 мая 2020, 11:23
8

Защитник «Ахмата» Андрей Семенов предположил, что почти все игроки грозненской команды уже переболели коронавирусом.

«Зимой нас добила болезнь, из-за которой пришлось корректировать всю подготовку. Похожие на коронавирус симптомы. В конце января на вторых сборах скосило всех, в том числе и меня. Сухой кашель, температура, недомогание. Хотя мне повезло, организм быстро справился с недугом. Всего день пропустил. А так народ ходил по гостинице, кашлял и температурил.

Не шучу, но, наверное, около 17-19 человек в итоге слегли. Второй сбор был сильно скомкан. Никогда столько людей в одно время за всю мою карьеру не болело. Возможно, это и был коронавирус. С другой стороны, сейчас ни у одного моего знакомого, даже у знакомых моего знакомого, нет человека, который бы заболел коронавирусом. Парадокс», – сказал Семенов.

  • «Ахмат» проводил второй зимний сбор в Турции в период с 24 января по 6 февраля.
  • В России коронавирусом заболели почти 188 тысяч человек.

Источник: Sportbox
Россия. Премьер-лига Ахмат Семенов Андрей
Комментарии (8)
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Хейтер Аларм
1589014290
давайте теперь каждое орви и прочие простуды называть коронавирусом
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Chicha
1589016413
Сейчас все стали дипломированными вирусологами.
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titata
1589021477
коронавирус эта игра сильных мира сего, для многих она доходная , грязная игра чиновников и медиков.
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mutabor0992
1589021571
А может это был обычный триппер?Вы там всей командой бордель не посещали?Или гей-бар?
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Бухбух
1589025034
Начались отмазки.
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Lester84
1589041393
Семенов себе точную самодиагностику делает?
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zigbert
1589046288
Это был редкий ,ахматовский, тип коронавируса.
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