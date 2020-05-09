Йович травмировался еще в Белграде. У него перелом пяточной кости

Милан Йович, отец нападающего «Реала» Луки Йовича, рассказал о травме своего сына.
«Это ужасно. Мы не ожидали ничего подобного. Лука занимался дома в Белграде согласно плану, который дал ему клуб, и во время тренировки почувствовал боль. Никто и подумать не мог, что все настолько серьезно.
Он так готовился к возобновлению сезона, хотел выйти и показать свой лучший футбол, а тут такое... Что касается сроков восстановления, пока ничего не понятно – нужны еще обследования, чтобы понять, на сколько он выбыл», – сказал Йович-старший.
- У серба диагностирован внесуставной перелом пяточной кости правой стопы.
- Прошлым летом форвард перешел в «Реал» за 60 миллионов евро.
- В дебютном сезоне Йович провел за «Реал» 24 матча, забил два гола и сделал два ассиста.
Источник: Marca