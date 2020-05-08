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    Йович травмировался еще в Белграде. У него перелом пяточной кости

    Милан Йович, отец нападающего «Реала» Луки Йовича, рассказал о травме своего сына.

    «Это ужасно. Мы не ожидали ничего подобного. Лука занимался дома в Белграде согласно плану, который дал ему клуб, и во время тренировки почувствовал боль. Никто и подумать не мог, что все настолько серьезно.

    Он так готовился к возобновлению сезона, хотел выйти и показать свой лучший футбол, а тут такое... Что касается сроков восстановления, пока ничего не понятно – нужны еще обследования, чтобы понять, на сколько он выбыл», – сказал Йович-старший.

    • У серба диагностирован внесуставной перелом пяточной кости правой стопы.
    • Прошлым летом форвард перешел в «Реал» за 60 миллионов евро.
    • В дебютном сезоне Йович провел за «Реал» 24 матча, забил два гола и сделал два ассиста.

    Источник: Marca

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