Форвард «Реала» Йович сломал пяточную кость

Нападающий «Реала» Лука Йович выбыл из строя на неопределенный срок.
Как сообщает официальный сайт мадридского клуба, футболист получил травму, в связи с чем прошел медобследование.
У серба диагностирован внесуставной перелом пяточной кости правой стопы. Сроки его восстановления не указаны.
Примечательно, что команда еще не вернулась к тренировкам на базе после вынужденной паузы.
- Прошлым летом Йовича купили у «Айнтрахта» за 60 миллионов евро.
- Контракт игрока с клубом рассчитан до 2025 года.
- В дебютном сезоне форвард провел за «Реал» 24 матча, забил два гола и сделал два ассиста.
Источник: Официальный сайт «Реала»