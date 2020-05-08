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    Форвард «Реала» Йович сломал пяточную кость

    Нападающий «Реала» Лука Йович выбыл из строя на неопределенный срок.

    Как сообщает официальный сайт мадридского клуба, футболист получил травму, в связи с чем прошел медобследование.

    У серба диагностирован внесуставной перелом пяточной кости правой стопы. Сроки его восстановления не указаны.

    Примечательно, что команда еще не вернулась к тренировкам на базе после вынужденной паузы.

    • Прошлым летом Йовича купили у «Айнтрахта» за 60 миллионов евро.
    • Контракт игрока с клубом рассчитан до 2025 года.
    • В дебютном сезоне форвард провел за «Реал» 24 матча, забил два гола и сделал два ассиста.

    Источник: Официальный сайт «Реала»

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