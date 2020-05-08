Форвард «Реала» Йович сломал пяточную кость

Нападающий «Реала» Лука Йович выбыл из строя на неопределенный срок.

Как сообщает официальный сайт мадридского клуба, футболист получил травму, в связи с чем прошел медобследование.

У серба диагностирован внесуставной перелом пяточной кости правой стопы. Сроки его восстановления не указаны.

Примечательно, что команда еще не вернулась к тренировкам на базе после вынужденной паузы.