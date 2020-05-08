Семин – о пяти заменах в матче: «Спорный момент. Это будет затягивать игру»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал решение Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB) до конца 2020 года увеличить количество замен в матчах с трех до пяти.

«Спорный момент. На мой взгляд, это будет затягивать игру, и этим будут пользоваться команды, которые хотят сохранить счет, особенно в конце матча», – сказал Семин.