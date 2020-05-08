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    Семин – о пяти заменах в матче: «Спорный момент. Это будет затягивать игру»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал решение Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB) до конца 2020 года увеличить количество замен в матчах с трех до пяти.

    «Спорный момент. На мой взгляд, это будет затягивать игру, и этим будут пользоваться команды, которые хотят сохранить счет, особенно в конце матча», – сказал Семин.

    • Решение о введении этого правила будет принимать каждая отдельная лига самостоятельно.
    • Чтобы избежать проблемы с затягиванием времени, тренер обязан провести все замены за три раза без учета перерыва.

    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 17:55
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1528

      klim2m 25 минут назад

      Палыч а ты и так не спешишь ))))

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