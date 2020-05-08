Семин – о пяти заменах в матче: «Спорный момент. Это будет затягивать игру»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал решение Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB) до конца 2020 года увеличить количество замен в матчах с трех до пяти.
«Спорный момент. На мой взгляд, это будет затягивать игру, и этим будут пользоваться команды, которые хотят сохранить счет, особенно в конце матча», – сказал Семин.
- Решение о введении этого правила будет принимать каждая отдельная лига самостоятельно.
- Чтобы избежать проблемы с затягиванием времени, тренер обязан провести все замены за три раза без учета перерыва.
Источник: «Р-Спорт»