Утверждены поправки, разрешающие командам делать по пять замен за матч

Я еще предлагаю разрешить замену тренера по ходу матча- будет польза и футбол зрелищнее!!!
Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) утвердил временные изменения в правила игры в части увеличения количества замен в матче.
Теперь командам разрешено делать по пять замен в течение одной игры. Решение о введении этого правила будет принимать каждая отдельная лига самостоятельно.
Чтобы избежать проблемы с затягиванием времени, тренер обязан провести все замены за три раза без учета перерыва.
Данная реформа должна снизить нагрузку на футболистов, которые уже почти два месяца находятся на карантине из-за пандемии коронавируса.
Новое правило применимо для уже начавшихся и приостановленных турниров, которые должны завершиться до 31 декабря 2020 года.
Ла Лига поддержала идею разрешить командам делать пять замен в оставшихся матчах сезона
Евсеев поддержал временное введение пяти замен в матче