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    Утверждены поправки, разрешающие командам делать по пять замен за матч

    Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) утвердил временные изменения в правила игры в части увеличения количества замен в матче.

    Теперь командам разрешено делать по пять замен в течение одной игры. Решение о введении этого правила будет принимать каждая отдельная лига самостоятельно.

    Чтобы избежать проблемы с затягиванием времени, тренер обязан провести все замены за три раза без учета перерыва.

    Данная реформа должна снизить нагрузку на футболистов, которые уже почти два месяца находятся на карантине из-за пандемии коронавируса.

    Новое правило применимо для уже начавшихся и приостановленных турниров, которые должны завершиться до 31 декабря 2020 года.

    Ла Лига поддержала идею разрешить командам делать пять замен в оставшихся матчах сезона

    Евсеев поддержал временное введение пяти замен в матче

    Источник: Сайт Международного совета футбольных ассоциаций

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    Сегодня, 16:16
    Комментарии5
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      Рейтинг: +662

      фанат джигурды 31 минуту назад

      Я еще предлагаю разрешить замену тренера по ходу матча- будет польза и футбол зрелищнее!!!

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      Рейтинг: +813

      New Life 1 час назад

      Если не готов играть, не выходи на поле. Почему пять замен, а не 11, исходя из логики бюрократов. Доведут до того, что игра потеряет напряжение, только будут убивать время медленной трусцой.

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      Рейтинг: +10995

      vladimir-7 > New Life 1 час назад

      Если тянет заменяемый игрок время, то смело можно давать ему желтую на прощание.

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      Рейтинг: +813

      New Life > vladimir-7 1 час назад

      Где грань, которой должен руководствоваться судья ? Еще, как бывает, перед заменой игрок может изобразить предсмертные муки и полежать на поле пару минут.

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      Рейтинг: +10995

      vladimir-7 > New Life 50 минут назад

      Это остается на усмотрение судьи, как и было раньше.

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