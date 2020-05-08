Утверждены поправки, разрешающие командам делать по пять замен за матч

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) утвердил временные изменения в правила игры в части увеличения количества замен в матче.

Теперь командам разрешено делать по пять замен в течение одной игры. Решение о введении этого правила будет принимать каждая отдельная лига самостоятельно.

Чтобы избежать проблемы с затягиванием времени, тренер обязан провести все замены за три раза без учета перерыва.

Данная реформа должна снизить нагрузку на футболистов, которые уже почти два месяца находятся на карантине из-за пандемии коронавируса.

Новое правило применимо для уже начавшихся и приостановленных турниров, которые должны завершиться до 31 декабря 2020 года.

Ла Лига поддержала идею разрешить командам делать пять замен в оставшихся матчах сезона

Евсеев поддержал временное введение пяти замен в матче