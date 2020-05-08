Евсеев поддержал временное введение пяти замен в матче

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев высказался об идее увеличить количество замен в оставшихся матчах текущего сезона.

«ФИФА рассматривает возможность временного введения 5 замен. Мне как тренеру это интересно. Понимаю, зачем это может быть введено. Из-за пандемии сейчас очень долгая пауза. В случае возобновления сезона времени на подготовку будет мало. 5 замен в матче не только добавит интенсивности, но и снизит риск травматизма.

Для России, кстати, это будет не в новинку. Я тренировал и в ПФЛ и в ФНЛ. В ПФЛ разрешены 5 замен, в ФНЛ – 4. Использовал, понимаю что и как. Могу сказать, что в обычном сезоне это добавляет аритмии, скорости, движения. Удаeтся держать темп матча высоким. Поэтому возможное решение ФИФА поддерживаю», – написал Евсеев в своем инстаграме.

Ла Лига поддержала идею разрешить командам делать пять замен в оставшихся матчах сезона