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Евсеев поддержал временное введение пяти замен в матче

8 мая 2020, 00:51
7

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев высказался об идее увеличить количество замен в оставшихся матчах текущего сезона.

«ФИФА рассматривает возможность временного введения 5 замен. Мне как тренеру это интересно. Понимаю, зачем это может быть введено. Из-за пандемии сейчас очень долгая пауза. В случае возобновления сезона времени на подготовку будет мало. 5 замен в матче не только добавит интенсивности, но и снизит риск травматизма.

Для России, кстати, это будет не в новинку. Я тренировал и в ПФЛ и в ФНЛ. В ПФЛ разрешены 5 замен, в ФНЛ – 4. Использовал, понимаю что и как. Могу сказать, что в обычном сезоне это добавляет аритмии, скорости, движения. Удаeтся держать темп матча высоким. Поэтому возможное решение ФИФА поддерживаю», – написал Евсеев в своем инстаграме.

Ла Лига поддержала идею разрешить командам делать пять замен в оставшихся матчах сезона

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Инстаграм Вадима Евсеева
Россия. Премьер-лига Уфа Евсеев Вадим
Комментарии (7)
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Chicha
1588916157
Если бы Евсеев не поддержал, тогда бы не ввели. )))
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paracetamol
1588920802
А давай как в хоккее: 2 минуты на поле и другая десятка!
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Давид59
1588921277
Футбол - самый консервативный вид спорта. Нигде так не ограничивают замены. Это англичане всё
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фанат джигурды
1588937119
Еще как в волейболе пусть введут))) Там связку на блокирующего меняют на усиление блока, и в футболе сделать типа такого: угловой- поменял нападающего на защитника, отбились- поменял обратно)))
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