Marca: ФИФА на следующей неделе одобрит временное введение пяти замен

ФИФА разрешает на некоторое время ввести в футболе возможность пяти замен по ходу матча. Официальное одобрение будет на следующей неделе, информирует Marca.
С инициативой выступила сама организация, которая считает, что в условия доигрывания чемпионатов после карантинной паузы проведение пяти замен допустимо. Официальное одобрение ФИФА будет носить рекомендательный характер, а не обязательный.
- Евросезон прервали в марте из-за пандемии коронавируса.
- После ФИФА одобрить правило пяти замен должен ИФАБ – Международный совет футбольных ассоциаций, в чьей юрисдикции находится изменение правил.
- Бундеслига намерена возобновить турнир 15 мая.
Источник: Marca