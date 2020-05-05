Marca: ФИФА на следующей неделе одобрит временное введение пяти замен

ФИФА разрешает на некоторое время ввести в футболе возможность пяти замен по ходу матча. Официальное одобрение будет на следующей неделе, информирует Marca.

С инициативой выступила сама организация, которая считает, что в условия доигрывания чемпионатов после карантинной паузы проведение пяти замен допустимо. Официальное одобрение ФИФА будет носить рекомендательный характер, а не обязательный.