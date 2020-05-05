Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест для трансформеров: какой вы российский стадион?
    Тест для трансформеров: какой вы российский стадион?
    2 Тест: знаете ли вы сборную Чили в лицо?
    Тест: знаете ли вы сборную Чили в лицо?
    3 Тест: знаете ли вы знаменитых болельщиков?
    Тест: знаете ли вы знаменитых болельщиков?

    Marca: ФИФА на следующей неделе одобрит временное введение пяти замен

    ФИФА разрешает на некоторое время ввести в футболе возможность пяти замен по ходу матча. Официальное одобрение будет на следующей неделе, информирует Marca.

    С инициативой выступила сама организация, которая считает, что в условия доигрывания чемпионатов после карантинной паузы проведение пяти замен допустимо. Официальное одобрение ФИФА будет носить рекомендательный характер, а не обязательный.

    • Евросезон прервали в марте из-за пандемии коронавируса.
    • После ФИФА одобрить правило пяти замен должен ИФАБ – Международный совет футбольных ассоциаций, в чьей юрисдикции находится изменение правил.
    • Бундеслига намерена возобновить турнир 15 мая.

    Источник: Marca

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.05.2020 22:25
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98836
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    76509
    #5
    insider_retro
    66024
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru