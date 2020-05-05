Kicker: чемпионат Германии возобновится 15 мая

15 мая в Бундеслиге может быть сыгран 26-й тур.

Правительство Германии прорабатывает меры по снятию ограничений по карантину.

В стране будет разрешено проведение футбольных матчей без зрителей.

Планировалось, что чемпионат Германии возобновится 9 мая, но лига планирует проведение массового тестирования на коронавирус среди футболистов.

После этого федерация получит ответ, можно ли возобновлять сезон Бундеслиги.