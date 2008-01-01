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    Kicker: чемпионат Германии возобновится 15 мая

    15 мая в Бундеслиге может быть сыгран 26-й тур.

    Правительство Германии прорабатывает меры по снятию ограничений по карантину.

    В стране будет разрешено проведение футбольных матчей без зрителей.

    Планировалось, что чемпионат Германии возобновится 9 мая, но лига планирует проведение массового тестирования на коронавирус среди футболистов.

    После этого федерация получит ответ, можно ли возобновлять сезон Бундеслиги.

    • Если чемпионат будет возобновлен в мае, немецкая лига станет первым турниром в Европе, который вернулся после паузы.
    • По данным на 5 мая в Германии насчитывается 166152 человека, которые заболели коронавирусом.
    • Зафиксировано 6993 летальных исхода, 135100 человек выздоровели.

    Источник: Kicker

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    Сегодня, 12:47
    Комментарии2
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      Рейтинг: +15860

      сапёр75 40 минут назад

      Гуд , Гуд , это есть хорошо ))

      1
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      Рейтинг: +16527

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Насмотрелись трансляций из Белоруссии, задело.

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