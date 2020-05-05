Kicker: чемпионат Германии возобновится 15 мая

15 мая в Бундеслиге может быть сыгран 26-й тур.
Правительство Германии прорабатывает меры по снятию ограничений по карантину.
В стране будет разрешено проведение футбольных матчей без зрителей.
Планировалось, что чемпионат Германии возобновится 9 мая, но лига планирует проведение массового тестирования на коронавирус среди футболистов.
После этого федерация получит ответ, можно ли возобновлять сезон Бундеслиги.
- Если чемпионат будет возобновлен в мае, немецкая лига станет первым турниром в Европе, который вернулся после паузы.
- По данным на 5 мая в Германии насчитывается 166152 человека, которые заболели коронавирусом.
- Зафиксировано 6993 летальных исхода, 135100 человек выздоровели.
Источник: Kicker