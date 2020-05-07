Ла Лига поддержала идею разрешить командам делать пять замен в оставшихся матчах сезона

Королевская испанская футбольная федерация объявила, что ведется работа над увеличением количества замен в оставшихся матчах текущего сезона.

Данную инициативу уже поддержало руководство Ла Лиги. Осталось дождаться утверждения со стороны Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB), который занимается регулированием правил.

Данная временная реформа должна снизить нагрузку на футболистов, которые уже почти два месяца находятся на карантине.

Федерация также предусмотрела возможную проблему с затягиванием времени. Чтобы этого избежать, предлагается делать все замены за три раза.