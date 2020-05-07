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    Глушаков: «Федун – сильный духом человек. Он обязательно справится и победит коронавирус»

    Бывший капитан «Спартака» Денис Глушаков, ныне выступающий за «Ахмат», прокомментировал госпитализацию владельца московского клуба Леонида Федуна.

    «Леонид Арнольдович – сильный духом человек, закаленный, многое прошел в жизни. Он обязательно справится и победит болезнь. Желаю ему крепкого здоровья и скорейшего выздоровления. Уверен, футболисты и болельщики «Спартака» тоже поддержат Федуна. Леонид Арнольдович многое сделал для клуба, поддержка «красно-белой» семьи для него будет важна и поможет быстрее вылечиться», – сказал Глушаков.

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    Источник: «Р-Спорт»

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