Глушаков: «Федун – сильный духом человек. Он обязательно справится и победит коронавирус»

Бывший капитан «Спартака» Денис Глушаков, ныне выступающий за «Ахмат», прокомментировал госпитализацию владельца московского клуба Леонида Федуна.
- У 64-летнего бизнесмена диагностирован коронавирус.
- На текущий момент болезнь протекает не в тяжeлой форме, жизни Федуна ничего не угрожает.
- Глушаков выступал за «Спартак» с 2013 по 2019 год.
«Леонид Арнольдович – сильный духом человек, закаленный, многое прошел в жизни. Он обязательно справится и победит болезнь. Желаю ему крепкого здоровья и скорейшего выздоровления. Уверен, футболисты и болельщики «Спартака» тоже поддержат Федуна. Леонид Арнольдович многое сделал для клуба, поддержка «красно-белой» семьи для него будет важна и поможет быстрее вылечиться», – сказал Глушаков.
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Источник: «Р-Спорт»