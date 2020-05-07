«Только кретины могут так поступать». Червиченко высказался о негативных комментариях в адрес Федуна

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко высказался о болельщиках, с радостью воспринявших информацию о госпитализации председателя совета директоров «Спартака» Леонида Федуна.

«Хочу пожелать Леониду Арнольдовичу только крепости организма и иммунитета, чтобы он переборол эту болезнь и для него это побыстрее закончилось, чтобы продолжалось только хорошее. Какие-то разногласия и разные взгляды на вещи не могут повлиять на пожелания подобного рода. Болельщики абсолютно всех команд должны пожелать ему здоровья. Леонид – человек, который искренне вкладывается в футбол, искренне отдаeт ему себя и деньги.

Что касается едких комментариев болельщиков – кретины, другого слова нет. Только кретины могут проявлять свою едкость в подобной ситуации. Пока их не коснулась эта ситуация – ржут, а как только пришла к ним – верещат. Нормальный человек не должен шутить и использовать эту ситуацию для колкостей. Чтобы так поступать, нужно быть ниже плинтуса и быть субъектом, недостойным никакого уважения», – прокомментировал Червиченко.