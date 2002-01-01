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    «Только кретины могут так поступать». Червиченко высказался о негативных комментариях в адрес Федуна

    Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко высказался о болельщиках, с радостью воспринявших информацию о госпитализации председателя совета директоров «Спартака» Леонида Федуна.

    «Хочу пожелать Леониду Арнольдовичу только крепости организма и иммунитета, чтобы он переборол эту болезнь и для него это побыстрее закончилось, чтобы продолжалось только хорошее. Какие-то разногласия и разные взгляды на вещи не могут повлиять на пожелания подобного рода. Болельщики абсолютно всех команд должны пожелать ему здоровья. Леонид – человек, который искренне вкладывается в футбол, искренне отдаeт ему себя и деньги.

    Что касается едких комментариев болельщиков – кретины, другого слова нет. Только кретины могут проявлять свою едкость в подобной ситуации. Пока их не коснулась эта ситуация – ржут, а как только пришла к ним – верещат. Нормальный человек не должен шутить и использовать эту ситуацию для колкостей. Чтобы так поступать, нужно быть ниже плинтуса и быть субъектом, недостойным никакого уважения», – прокомментировал Червиченко.

    • В четверг стало известно, у Федуна диагностирована коронавирусая инфекция. В данный момент он находится на лечении в больнице.
    • По информации Metaratings, 64-летний бизнесмен находится в стабильном состоянии, на текущий момент болезнь протекает не в тяжeлой форме.

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2286

      alarm 5 минут назад

      где он это вычитал, интересно.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4261

      hevbn 28 47 минут назад

      Абсолютно согласен с Червиченко , какое бы не было отношение болельщиков Спартака к Федуну , но он прежде всего человек , а не владелец команды и относится к его заболеванию надо прежде всего с человеческой точки зрения , и не с какой другой. Здоровья Леониду Арнольдовичу и не только ему , но и вообще всем, всем, всем...

      1
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      Рейтинг: +22241

      oyabun 1 час назад

      Никаких отрицательных комментариев в адрес Федуна нет. Червиченко просто воспользовался возможностью напомнить о себе.

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