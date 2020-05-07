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  • «Только кретины могут так поступать». Червиченко высказался о негативных комментариях в адрес Федуна

«Только кретины могут так поступать». Червиченко высказался о негативных комментариях в адрес Федуна

7 мая 2020, 14:48
8

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко высказался о болельщиках, с радостью воспринявших информацию о госпитализации председателя совета директоров «Спартака» Леонида Федуна.

«Хочу пожелать Леониду Арнольдовичу только крепости организма и иммунитета, чтобы он переборол эту болезнь и для него это побыстрее закончилось, чтобы продолжалось только хорошее. Какие-то разногласия и разные взгляды на вещи не могут повлиять на пожелания подобного рода. Болельщики абсолютно всех команд должны пожелать ему здоровья. Леонид – человек, который искренне вкладывается в футбол, искренне отдаeт ему себя и деньги.

Что касается едких комментариев болельщиков – кретины, другого слова нет. Только кретины могут проявлять свою едкость в подобной ситуации. Пока их не коснулась эта ситуация – ржут, а как только пришла к ним – верещат. Нормальный человек не должен шутить и использовать эту ситуацию для колкостей. Чтобы так поступать, нужно быть ниже плинтуса и быть субъектом, недостойным никакого уважения», – прокомментировал Червиченко.

  • В четверг стало известно, у Федуна диагностирована коронавирусая инфекция. В данный момент он находится на лечении в больнице.
  • По информации Metaratings, 64-летний бизнесмен находится в стабильном состоянии, на текущий момент болезнь протекает не в тяжeлой форме.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Червиченко Андрей Федун Леонид
Комментарии (8)
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oyabun
1588852600
Никаких отрицательных комментариев в адрес Федуна нет. Червиченко просто воспользовался возможностью напомнить о себе.
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hevbn 28
1588853634
Абсолютно согласен с Червиченко , какое бы не было отношение болельщиков Спартака к Федуну , но он прежде всего человек , а не владелец команды и относится к его заболеванию надо прежде всего с человеческой точки зрения , и не с какой другой. Здоровья Леониду Арнольдовичу и не только ему , но и вообще всем, всем, всем...
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ivany4
1588862135
Хоть что-то умное сказал за последнее время. Не ожидал.
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Hektor 84
1588865362
У Червя что температура? Как это он говна не плеснул в сторону Спартака и Федуна?
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vikrub
1588881265
Покажите мне хоть одно негативное высказывание в адрес Леонида Арнольдовича в связи с заболеванием. Если это есть, то автора или авторов нужно отлучить от футбола ибо он или они моральные уроды.
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