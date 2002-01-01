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    Metaratings: жизни Федуна ничего не угрожает, коронавирус протекает не в тяжeлой форме

    Стало известно, как себя чувствует владелец «Спартака» Леонид Федун, которого госпитализировали с подтвержденным коронавирусом.

    По информации Metaratings, 64-летний бизнесмен находится в стабильном состоянии, на текущий момент болезнь протекает не в тяжeлой форме.

    В больницу Федуна положили в плановом режиме сразу после сдачи положительного теста на коронавирус. В данный момент его жизни ничего не угрожает.

    • Федун стал владельцем «Спартака» в 2003 году.
    • С тех пор команда по разу выиграла чемпионат и Суперкубок России.

    Источник: Metaratings

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