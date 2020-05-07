Metaratings: жизни Федуна ничего не угрожает, коронавирус протекает не в тяжeлой форме

Стало известно, как себя чувствует владелец «Спартака» Леонид Федун, которого госпитализировали с подтвержденным коронавирусом.

По информации Metaratings, 64-летний бизнесмен находится в стабильном состоянии, на текущий момент болезнь протекает не в тяжeлой форме.

В больницу Федуна положили в плановом режиме сразу после сдачи положительного теста на коронавирус. В данный момент его жизни ничего не угрожает.