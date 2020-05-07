Федун госпитализирован с подтвержденным коронавирусом

Владелец «Спартака» Леонид Федун заразился коронавирусной инфекцией, сообщает официальный сайт клуба.
«У председателя совета директоров ФК «Спартак-Москва» Леонида Арнольдовича Федуна диагностирована коронавирусая инфекция. В данный момент он находится на лечении в больнице. Клуб желает Леониду Арнольдовичу скорейшего выздоровления!» – говорится в заявлении на официальном сайте.
- Федун стал владельцем «Спартака» в 2003 году.
- С тех пор команда по разу выиграла чемпионат и Суперкубок России.
- Бизнесмену в апреле исполнилось 64 года.
Источник: Официальный сайт «Спартака»