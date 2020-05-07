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    Федун госпитализирован с подтвержденным коронавирусом

    Владелец «Спартака» Леонид Федун заразился коронавирусной инфекцией, сообщает официальный сайт клуба.

    «У председателя совета директоров ФК «Спартак-Москва» Леонида Арнольдовича Федуна диагностирована коронавирусая инфекция. В данный момент он находится на лечении в больнице. Клуб желает Леониду Арнольдовичу скорейшего выздоровления!» – говорится в заявлении на официальном сайте.

    • Федун стал владельцем «Спартака» в 2003 году.
    • С тех пор команда по разу выиграла чемпионат и Суперкубок России.
    • Бизнесмену в апреле исполнилось 64 года.

    Источник: Официальный сайт «Спартака»

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    Сегодня, 12:14
    Комментарии22
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      Рейтинг: +1464

      Boeung777 1 минуту назад

      Здоровья ему, как и всем, кого затронула эта напасть. Терпения и добра всем!

      1
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      Рейтинг: +931

      Maxi_7 4 минуты назад

      То самое чувство, когда беглым взглядом читаешь заголовок и видишь в фамилии последнюю букву "к"....)
      Знаю, я злой человек...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +9563

      DeStar 5 минут назад

      Так себе, где можно подхватить? он же на почту не ходит или в тц там лишний раз.. Вирус никого не щадит, и деньги тут не решают, вой мой первый начальник умер от вируса в москве, бурдыко, в 34 блин миллионер... а вирусу похер кого косить

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +22239

      oyabun 12 минут назад

      Да всё будет хорошо, вот увидете! Не обратили внимание, что все богатеи и высокопоставленные чиновники в нашей стране болеют в "легкой" форме? "Легонькая такая промышленность".. Не буду отверждать категорично, но как по-моему, ещё один пунктик в пользу теории что вся эта напасть какой то очень хитровыдуманный проект. Во многих странах его уже сворачивают, скоро свернут и у нас.

      1
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      Рейтинг: +442

      gari69 12 минут назад

      Тихо тихо не сглазьте...

      -1
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      Рейтинг: +3021

      Борат 25 минут назад

      Изолировать всех хряков в ФНЛ !!!
      Гыгы

      2
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      Рейтинг: +1667

      rash1959 34 минуты назад

      Некогда болеть, Леонид Арнольдович, впереди очень много работы.
      Здоровья...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +789

      New Life 36 минут назад

      Леонид Арнольдович, выздоравливайте.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1135

      evgevg13 40 минут назад

      Как говорил Станиславский- НЕ ВЕРЮ!!!

      1
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      Рейтинг: +1820

      giluxa1963 48 минут назад

      ОШИБКА В ДИАГНОЗЕ У НЕГО СВИНОЙ ГРИПП

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