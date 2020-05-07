Федун госпитализирован с подтвержденным коронавирусом

Владелец «Спартака» Леонид Федун заразился коронавирусной инфекцией, сообщает официальный сайт клуба.

«У председателя совета директоров ФК «Спартак-Москва» Леонида Арнольдовича Федуна диагностирована коронавирусая инфекция. В данный момент он находится на лечении в больнице. Клуб желает Леониду Арнольдовичу скорейшего выздоровления!» – говорится в заявлении на официальном сайте.