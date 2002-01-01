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    «Чувствует себя терпимо». Брат Федуна рассказал о состоянии владельца «Спартака»

    Андрей Федун, брат владельца «Спартака» Леонида Федуна, госпитализированного с коронавирусом, рассказал о состоянии родственника.

    «Чувствует он себя, слава богу, более-менее терпимо. Будет лежать, как положено, по медицинским показаниям. Я бы хотел сказать спасибо врачам, которые умеют лечить эту пакость, и чтобы люди помнили, что болеют все

    Стандартное лечение – две недели. Если все будет по плану, то он выйдет через это время», – сообщил брат Федуна.

    • В четверг стало известно, у Федуна диагностирована коронавирусая инфекция. В данный момент он находится на лечении в больнице.
    • По информации Metaratings, 64-летний бизнесмен находится в стабильном состоянии, на текущий момент болезнь протекает не в тяжeлой форме.

    Источник: ТАСС

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