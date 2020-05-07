«Чувствует себя терпимо». Брат Федуна рассказал о состоянии владельца «Спартака»

Андрей Федун, брат владельца «Спартака» Леонида Федуна, госпитализированного с коронавирусом, рассказал о состоянии родственника.

«Чувствует он себя, слава богу, более-менее терпимо. Будет лежать, как положено, по медицинским показаниям. Я бы хотел сказать спасибо врачам, которые умеют лечить эту пакость, и чтобы люди помнили, что болеют все

Стандартное лечение – две недели. Если все будет по плану, то он выйдет через это время», – сообщил брат Федуна.