Mundo Deportivo: «Тоттенхэм» – фаворит в борьбе за Ракитича

«Тоттенхэм» лидирует в гонке за полузащитником «Барселоны» Иваном Ракитичем, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, лондонский клуб считается фаворитом в борьбе за хорвата, поскольку остальные претенденты на игрока столкнулись с трудностями уже на начальном этапе переговоров.

«Ювентус» считает стоимость возрастного хавбека завышенной, «Атлетико» не готов предложить ему длительный контракт, а «Севилья» не потянет его зарплату.