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    Mundo Deportivo: «Тоттенхэм» – фаворит в борьбе за Ракитича

    «Тоттенхэм» лидирует в гонке за полузащитником «Барселоны» Иваном Ракитичем, сообщает Mundo Deportivo.

    По информации источника, лондонский клуб считается фаворитом в борьбе за хорвата, поскольку остальные претенденты на игрока столкнулись с трудностями уже на начальном этапе переговоров.

    «Ювентус» считает стоимость возрастного хавбека завышенной, «Атлетико» не готов предложить ему длительный контракт, а «Севилья» не потянет его зарплату.

    • В текущем сезоне Ракитич провел за «Барсу» 31 матч и сделал четыре ассиста.
    • Контракт 32-летнего футболиста с клубом истекает в 2021 году.
    • Его рыночная стоимость – 20 миллионов евро.

    Источник: Mundo Deportivo

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +3815

      Alekxei Z. 1 час назад

      Мауриньо всех "сбитых лётчиков" собирает. Всё по-себе мерит.

      0
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      Рейтинг: +10

      cavo42 2 часа назад

      Нашел классный сайт с прогнозами, взял у них 30 матчей и 23 зашло. За приглашенного человека дают скидку. Если будете брать скажите что от " cavo ", буду благодарен. Главное что честная статистика. Сайт - tgtennis.com

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      Рейтинг: +3815

      Alekxei Z. > cavo42 1 час назад

      Чудо , у тебя в Белоруссии зашло или Туркмены озолотили ???

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      Рейтинг: +19

      daler_FCB 2 часа назад

      никак не завышенный, он может сыграть еще пару сезонов, как минимум на таком уровне...

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