Mundo Deportivo: «Тоттенхэм» – фаворит в борьбе за Ракитича

«Тоттенхэм» лидирует в гонке за полузащитником «Барселоны» Иваном Ракитичем, сообщает Mundo Deportivo.
По информации источника, лондонский клуб считается фаворитом в борьбе за хорвата, поскольку остальные претенденты на игрока столкнулись с трудностями уже на начальном этапе переговоров.
«Ювентус» считает стоимость возрастного хавбека завышенной, «Атлетико» не готов предложить ему длительный контракт, а «Севилья» не потянет его зарплату.
- В текущем сезоне Ракитич провел за «Барсу» 31 матч и сделал четыре ассиста.
- Контракт 32-летнего футболиста с клубом истекает в 2021 году.
- Его рыночная стоимость – 20 миллионов евро.
Источник: Mundo Deportivo