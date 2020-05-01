Слуцкий: «Я уже не качаюсь на стуле, у меня новая фишка»

Это качание не фишка, а особенность организма. С этим ничего нельзя сделать. Лобановский так же качался. Леонид, не забивай себе голову всякой фигней. Выиграй лучше титул с новой командой.)
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий заявил, что больше не качается на тренерском кресле во время матчей, а вместо этого ходит по технической зоне.
– Почему Слуцкий качается на стуле?
– Ну я уже не качаюсь, потому что больше провожу времени на ногах. Сейчас хожу в технической зоне, это уже новая фишка. А качался, когда сидел на стуле, потому что так мой организм подсознательно реагировал на стресс, который я испытываю во время матча.
- «Рубин» по итогам 22 туров занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ.
- Слуцкий возглавил команду в декабре.
- Контракт 48-летнего специалиста с казанским клубом рассчитан на пять лет.
Слуцкий: «Почему с Дзюбой троллим друг друга? Потому что безумно друг друга любим»