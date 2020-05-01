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    Слуцкий: «Я уже не качаюсь на стуле, у меня новая фишка»

    Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий заявил, что больше не качается на тренерском кресле во время матчей, а вместо этого ходит по технической зоне.

    – Почему Слуцкий качается на стуле?

    – Ну я уже не качаюсь, потому что больше провожу времени на ногах. Сейчас хожу в технической зоне, это уже новая фишка. А качался, когда сидел на стуле, потому что так мой организм подсознательно реагировал на стресс, который я испытываю во время матча.

    • «Рубин» по итогам 22 туров занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ.
    • Слуцкий возглавил команду в декабре.
    • Контракт 48-летнего специалиста с казанским клубом рассчитан на пять лет.

    Слуцкий: «Почему с Дзюбой троллим друг друга? Потому что безумно друг друга любим»

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 12:49
    Комментарии5
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      Рейтинг: +847

      Cleaner 18 минут назад

      Это качание не фишка, а особенность организма. С этим ничего нельзя сделать. Лобановский так же качался. Леонид, не забивай себе голову всякой фигней. Выиграй лучше титул с новой командой.)

      0
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      Рейтинг: +8

      gagarinnikitay 20 минут назад


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      Рейтинг: +2987

      Борат 1 час назад

      Чётки крутить начал ???
      Гыгы

      0
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      Рейтинг: +5588

      paracetamol 2 часа назад

      Курить как паровоз бросил?

      -1
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      Рейтинг: +671

      Play 2 часа назад

      Да тебя уже ни один стул не выдерживает

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