Слуцкий: «Я уже не качаюсь на стуле, у меня новая фишка»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий заявил, что больше не качается на тренерском кресле во время матчей, а вместо этого ходит по технической зоне.

– Почему Слуцкий качается на стуле?

– Ну я уже не качаюсь, потому что больше провожу времени на ногах. Сейчас хожу в технической зоне, это уже новая фишка. А качался, когда сидел на стуле, потому что так мой организм подсознательно реагировал на стресс, который я испытываю во время матча.

«Рубин» по итогам 22 туров занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ.

Слуцкий возглавил команду в декабре.

Контракт 48-летнего специалиста с казанским клубом рассчитан на пять лет.

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