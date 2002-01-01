Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: насколько грамотно вы пишете про футбол
    Тест: насколько грамотно вы пишете про футбол
    2 Музыкальный тест: старше футболист или песня?
    Музыкальный тест: старше футболист или песня?
    3 Тест: футболист какой лиги дороже – АПЛ или РФПЛ?
    Тест: футболист какой лиги дороже – АПЛ или РФПЛ?

    Слуцкий: «Почему с Дзюбой троллим друг друга? Потому что безумно друг друга любим»

    Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий ответил на поисковые запросы о себе. Например, о взаимоотношениях с форвардом «Зенита» Артемом Дзюбой.

    — Почему Слуцкий и Дзюба троллят друг друга?

    — Потому что мы безумно друг друга любим. И вот в этом наша любовь и проявляется. Конечно, «любим» в кавычках. Это наша форма общения. Мы и в повседневной жизни бесконечно друг друга троллим и это перенеслось в интернет пространство, потому что инстаграм очень удобная платформа для такого рода дуэлей. Но она всегда возникает спонтанно и основана на чувстве большой дружбы.

    • Слуцкий и Дзюба вместе работали в сборной России.
    • Дзюба лидирует в списке бомбардиров РПЛ.
    • «Рубин» идет в зоне переходных матчей.

    Источник: ютуб-канал Sport24ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:49
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +605

      кто там 9 минут назад

      Ну Слуцкер пончик, Дзюба шпала) тут всё понятно)

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98831
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    76389
    #5
    insider_retro
    66023
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru