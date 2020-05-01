Слуцкий: «Почему с Дзюбой троллим друг друга? Потому что безумно друг друга любим»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий ответил на поисковые запросы о себе. Например, о взаимоотношениях с форвардом «Зенита» Артемом Дзюбой.
— Почему Слуцкий и Дзюба троллят друг друга?
— Потому что мы безумно друг друга любим. И вот в этом наша любовь и проявляется. Конечно, «любим» в кавычках. Это наша форма общения. Мы и в повседневной жизни бесконечно друг друга троллим и это перенеслось в интернет пространство, потому что инстаграм очень удобная платформа для такого рода дуэлей. Но она всегда возникает спонтанно и основана на чувстве большой дружбы.
- Слуцкий и Дзюба вместе работали в сборной России.
- Дзюба лидирует в списке бомбардиров РПЛ.
- «Рубин» идет в зоне переходных матчей.
Источник: ютуб-канал Sport24ru