Слуцкий: «Почему с Дзюбой троллим друг друга? Потому что безумно друг друга любим»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий ответил на поисковые запросы о себе. Например, о взаимоотношениях с форвардом «Зенита» Артемом Дзюбой.

— Почему Слуцкий и Дзюба троллят друг друга?

— Потому что мы безумно друг друга любим. И вот в этом наша любовь и проявляется. Конечно, «любим» в кавычках. Это наша форма общения. Мы и в повседневной жизни бесконечно друг друга троллим и это перенеслось в интернет пространство, потому что инстаграм очень удобная платформа для такого рода дуэлей. Но она всегда возникает спонтанно и основана на чувстве большой дружбы.