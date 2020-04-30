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  • Конов: «Локомотив» за прекращение чемпионата с фиксацией результатов по последнему сыгранному туру»

Конов: «Локомотив» за прекращение чемпионата с фиксацией результатов по последнему сыгранному туру»

30 апреля 2020, 12:32
18

«Локомотив» готов поддержать досрочное завершение сезона в РПЛ, но при условии, что окончательными будут признаны результаты по итогам 22 туров.

«По моей информации, «Локомотив» тоже за прекращение чемпионата с фиксацией результатов по последнему сыгранному туру (против фиксации по первому кругу) и за прибавку двух команд из ФНЛ, то есть за увеличение РПЛ до 18 команд», – написал в своем телеграм-канале журналист Василий Конов.

  • В 22-м туре «Локомотив» вышел на второе место в РПЛ, которое дает право на участие в групповом этапе Лиги чемпионов.
  • Ранее журналист и комментатор Нобель Арустамян сообщил, что 10-11 клубов Премьер-лиги могут поддержать досрочное завершение сезона.

Источник: Телеграм-канал Василия Конова
Россия. Премьер-лига Локомотив
Комментарии (18)
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Давид59
1588240896
Краснодар и ЦСКА будут против
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Граф2019
1588240951
дулички вам по губам...
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Давид59
1588241031
Можно минитурнир из трёх или шести игр за второе место организовать. Чемпионом Зенит даже Локо признаёт
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серега кашин
1588248652
пусть доигрывают а то будут одни довольны другие нет и получиться хрень полная
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серега кашин
1588249639
кому выгодней тот и будет за такой исход топить
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Сильвербой
1588262051
Ну потому что они прекрасно понимают, что удержать второе место для них не реально!
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житель СПб
1588262118
Внизу много мнений и вариантов. Тоже выскажусь. Как я понимаю, против 1 места Зенита не возражают. 4 и 5 место - особых споров между ними тоже нет. Следовательно - основной спор между 3 и 2 местами. Вот и сыграли бы 1 матч - с дополнительным временем и пенальти в итоге при равном результате. Это было бы справедливое спортивное решение. А до 18 команд надо было увеличивать еще раньше.
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zigbert
1588274596
Единого мнения тут трудно будет ожидать. Кому то будет выгодна расстановка команд после первого круга,кому то по последнему туру. Доиграть оставшиеся матчи будет более справедливо.
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