Конов: «Локомотив» за прекращение чемпионата с фиксацией результатов по последнему сыгранному туру»

«Локомотив» готов поддержать досрочное завершение сезона в РПЛ, но при условии, что окончательными будут признаны результаты по итогам 22 туров.

«По моей информации, «Локомотив» тоже за прекращение чемпионата с фиксацией результатов по последнему сыгранному туру (против фиксации по первому кругу) и за прибавку двух команд из ФНЛ, то есть за увеличение РПЛ до 18 команд», – написал в своем телеграм-канале журналист Василий Конов.