Конов: «Локомотив» за прекращение чемпионата с фиксацией результатов по последнему сыгранному туру»

Доигрывать надо, чтобы все было по спортивному принципу.
Если завершить так, Краснодар и Ростов будут недовольны таким решением.
А расширять до 18? вообще дурь, Мало того, что в 21 году добавится игр, еще будет перенесенный ЧЕ, и игры никому не нужной лиги наций, соответственно в 21 году придется играть с января до декабря, практически без перерывов. Тогда уж лучше обнулить.
«Локомотив» готов поддержать досрочное завершение сезона в РПЛ, но при условии, что окончательными будут признаны результаты по итогам 22 туров.
«По моей информации, «Локомотив» тоже за прекращение чемпионата с фиксацией результатов по последнему сыгранному туру (против фиксации по первому кругу) и за прибавку двух команд из ФНЛ, то есть за увеличение РПЛ до 18 команд», – написал в своем телеграм-канале журналист Василий Конов.
- В 22-м туре «Локомотив» вышел на второе место в РПЛ, которое дает право на участие в групповом этапе Лиги чемпионов.
- Ранее журналист и комментатор Нобель Арустамян сообщил, что 10-11 клубов Премьер-лиги могут поддержать досрочное завершение сезона.