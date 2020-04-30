Конов: «Локомотив» за прекращение чемпионата с фиксацией результатов по последнему сыгранному туру»

«Локомотив» готов поддержать досрочное завершение сезона в РПЛ, но при условии, что окончательными будут признаны результаты по итогам 22 туров.
«По моей информации, «Локомотив» тоже за прекращение чемпионата с фиксацией результатов по последнему сыгранному туру (против фиксации по первому кругу) и за прибавку двух команд из ФНЛ, то есть за увеличение РПЛ до 18 команд», – написал в своем телеграм-канале журналист Василий Конов.
- В 22-м туре «Локомотив» вышел на второе место в РПЛ, которое дает право на участие в групповом этапе Лиги чемпионов.
- Ранее журналист и комментатор Нобель Арустамян сообщил, что 10-11 клубов Премьер-лиги могут поддержать досрочное завершение сезона.
Источник: Телеграм-канал Василия Конова