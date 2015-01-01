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    Конов: «Локомотив» за прекращение чемпионата с фиксацией результатов по последнему сыгранному туру»

    «Локомотив» готов поддержать досрочное завершение сезона в РПЛ, но при условии, что окончательными будут признаны результаты по итогам 22 туров.

    «По моей информации, «Локомотив» тоже за прекращение чемпионата с фиксацией результатов по последнему сыгранному туру (против фиксации по первому кругу) и за прибавку двух команд из ФНЛ, то есть за увеличение РПЛ до 18 команд», – написал в своем телеграм-канале журналист Василий Конов.

    • В 22-м туре «Локомотив» вышел на второе место в РПЛ, которое дает право на участие в групповом этапе Лиги чемпионов.
    • Ранее журналист и комментатор Нобель Арустамян сообщил, что 10-11 клубов Премьер-лиги могут поддержать досрочное завершение сезона.

    Источник: Телеграм-канал Василия Конова

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    Сегодня, 12:32
    Комментарии15
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      Рейтинг: +9027

      parevg 33 минуты назад

      Доигрывать надо, чтобы все было по спортивному принципу.
      Если завершить так, Краснодар и Ростов будут недовольны таким решением.
      А расширять до 18? вообще дурь, Мало того, что в 21 году добавится игр, еще будет перенесенный ЧЕ, и игры никому не нужной лиги наций, соответственно в 21 году придется играть с января до декабря, практически без перерывов. Тогда уж лучше обнулить.

      2
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      Рейтинг: +607

      фанат джигурды > parevg 25 минут назад

      Обнулять нельзя, а то в моду войдёт)))

      1
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      Рейтинг: +9027

      parevg > фанат джигурды 18 минут назад

      Вовремя вирус пришел, недопрезидент обнулится не успел...
      А может и совсем не успеет...

      1
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      Рейтинг: +824

      Cleaner > parevg 17 минут назад

      Нам, как зрителям, чем больше игр, тем лучше. Будет хоть понятно, за что наши футболисты деньги получают. Ведь сейчас они играют в два раза меньше, чем английские команды, а аппетиты по зарплатам немеренные.

      0
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      Рейтинг: +9027

      parevg > Cleaner 13 минут назад

      Это да, только футбол на снегу, это несколько другой вид спорта.
      Температурный режим у нас несколько не британский.

      1
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      ...
      Рейтинг: +607

      фанат джигурды > parevg 7 минут назад

      Нормальный вид спорта)))

      Мне 11-12 лет было, мы во дворе турнир целый устроили. Играли на снегу надутой пластиковой полторашкой. Там чтоб даже в пустые забить- надо было исхитриться. Играли вчетвером в 2 круга. Такие зарубы были!!!

      1
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      Рейтинг: +824

      Cleaner > parevg 3 минуты назад

      О погоде я недавно сам писал. Но. Если не делать непонятную паузу в два месяца летом, то по льду играть не придется.

      1
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      Рейтинг: +824

      Cleaner 41 минуту назад

      Еще бы. Локо сейчас в ЛЧ.)))

      1
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      Рейтинг: +2867

      Давид59 1 час назад

      Можно минитурнир из трёх или шести игр за второе место организовать. Чемпионом Зенит даже Локо признаёт

      0
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      Рейтинг: -30

      Фанат Рубина > Давид59 39 минут назад

      нет надо анулировать и обнулить сезон.. как будто его не было места в ек отдать по прошлому сезону

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      Рейтинг: +518

      Граф2019 > Фанат Рубина 23 минуты назад

      нехай грають супостаты...

      0
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      Рейтинг: +518

      Граф2019 1 час назад

      дулички вам по губам...

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      Рейтинг: +2867

      Давид59 1 час назад

      Краснодар и ЦСКА будут против

      1
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      Рейтинг: +824

      Cleaner > Давид59 39 минут назад

      Это да. Потому нужно доигрывать. Пусть и без зрителей на стадионах.

      1
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      Рейтинг: +607

      фанат джигурды > Давид59 27 минут назад

      Краснодар в том году был против, потому что упустил 2-е место благодаря инициативам Арутюняна.
      Только посмотрел на их результат в ЛЕ...
      Боюсь представить результаты матчей с Юве, Атлетико и Аспириновыми.

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