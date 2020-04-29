Романцев: «Семин – номер один среди тренеров РПЛ прямо сейчас»

Экс-главный тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев выбрал лучшего тренера в текущий момент в РПЛ.

– Леонид Слуцкий сказал, что, если у тебя подбор игроков на места с пятого по десятое – на четвертое ты их никак не вытащишь.

– Ну нет, здесь не согласен. Чтобы сильно не напрягаться и не ходить далеко, вспомним «Лестер». У Клаудио Раньери была команда для первого места? И близко нет! Она и в пятерку-то не должна была попадать, если рассматривать кадровые возможности.

Были ли похожие случаи в моей карьере? Нет. В моей – нет. А вот Юра Семин, бывало, становился чемпионом, заслуженно поднимая на самый верх команду, которой по составу до золотых медалей, казалось бы, тянуться и тянуться.

Семин – номер один среди тренеров РПЛ прямо сейчас. Без сомнений. В чем его секрет? Это вы у него спросите. Знаю одно: столько лет держать команду на стабильно высоком уровне может только выдающийся тренер.