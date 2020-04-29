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  • Романцев: «Семин – номер один среди тренеров РПЛ прямо сейчас»

Романцев: «Семин – номер один среди тренеров РПЛ прямо сейчас»

29 апреля 2020, 13:00
5

Экс-главный тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев выбрал лучшего тренера в текущий момент в РПЛ.

– Леонид Слуцкий сказал, что, если у тебя подбор игроков на места с пятого по десятое – на четвертое ты их никак не вытащишь.

– Ну нет, здесь не согласен. Чтобы сильно не напрягаться и не ходить далеко, вспомним «Лестер». У Клаудио Раньери была команда для первого места? И близко нет! Она и в пятерку-то не должна была попадать, если рассматривать кадровые возможности.

Были ли похожие случаи в моей карьере? Нет. В моей – нет. А вот Юра Семин, бывало, становился чемпионом, заслуженно поднимая на самый верх команду, которой по составу до золотых медалей, казалось бы, тянуться и тянуться.

Семин – номер один среди тренеров РПЛ прямо сейчас. Без сомнений. В чем его секрет? Это вы у него спросите. Знаю одно: столько лет держать команду на стабильно высоком уровне может только выдающийся тренер.

  • По завершении текущего сезона истекает контракт Семина с «Локомотивом».
  • Под его руководством московский клуб выиграл 13 трофеев.
  • Команда Семина делит второе место с «Краснодаром» в таблице РПЛ.
  • Раньери в сезоне-2015/16 стал чемпионом Англии с «Лестером».

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Локомотив Раньери Клаудио Семин Юрий Романцев Олег
Комментарии (5)
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DOCTOR PENALTY
1588160940
Сёмин - номер Один, однозначно! Растёт Карпин. Жаль, что вне игры пока Бердыев. Больше выдающихся в настоящее время нет. """""""""""""
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Plyash
1588163967
Похоже,с Сёминым мы скоро распрощаемся.Неудобный и конфликтный человек он для наших футбольных небожителей.Держись,Палыч,мы с тобой,не футболом единым,как говорится, жив человек.
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житель СПб
1588173926
Полностью соглашусь!
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paracetamol
1588193028
Надо Семина в Зенит взять. Семак молодой еще, много глупостей допускает.
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