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    Романцев: «Семин – номер один среди тренеров РПЛ прямо сейчас»

    Экс-главный тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев выбрал лучшего тренера в текущий момент в РПЛ.

    – Леонид Слуцкий сказал, что, если у тебя подбор игроков на места с пятого по десятое – на четвертое ты их никак не вытащишь.

    – Ну нет, здесь не согласен. Чтобы сильно не напрягаться и не ходить далеко, вспомним «Лестер». У Клаудио Раньери была команда для первого места? И близко нет! Она и в пятерку-то не должна была попадать, если рассматривать кадровые возможности.

    Были ли похожие случаи в моей карьере? Нет. В моей – нет. А вот Юра Семин, бывало, становился чемпионом, заслуженно поднимая на самый верх команду, которой по составу до золотых медалей, казалось бы, тянуться и тянуться.

    Семин – номер один среди тренеров РПЛ прямо сейчас. Без сомнений. В чем его секрет? Это вы у него спросите. Знаю одно: столько лет держать команду на стабильно высоком уровне может только выдающийся тренер.

    • По завершении текущего сезона истекает контракт Семина с «Локомотивом».
    • Под его руководством московский клуб выиграл 13 трофеев.
    • Команда Семина делит второе место с «Краснодаром» в таблице РПЛ.
    • Раньери в сезоне-2015/16 стал чемпионом Англии с «Лестером».

    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +16441

      DOCTOR PENALTY 29 минут назад

      Сёмин - номер Один, однозначно! Растёт Карпин. Жаль, что вне игры пока Бердыев. Больше выдающихся в настоящее время нет. """""""""""""

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      Рейтинг: +14633

      sssrspartak 1 час назад

      семин,романцев,бердыев,слуцкий-тренерская элита россии!

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