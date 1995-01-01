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    РПЛ: «Чемпионат может возобновиться 21 или 28 июня»

    Руководство РПЛ и РФС обсудили с клубами главные вопросы по подготовке к возобновлению чемпионата. По итогам заседания были названы два варианта продолжения сезона.

    «РПЛ предложила клубам два варианта календаря, которые основаны на рекомендации УЕФА завершить чемпионаты 2 августа. В одном старт намечен на 21 июня. Первые два тура запланированы в недельном цикле, чтобы сгладить нагрузку на футболистов. Затем пять туров пройдут с матчами в середине недели, а последний – вновь в недельном цикле.

    Другой вариант предусматривает возобновление 28 июня с недельным циклом в начале и проведением оставшихся семи туров с матчами в середине недели. Оба варианта сверстаны с учeтом возможной доигровки Кубка России, решение по которому будет принимать РФС», – сообщает пресс-служба РПЛ.

    РФС: «Если ситуация не позволит возобновить сезон, «Зенит» будет объявлен чемпионом»

    РФС: «Считаем нецелесообразным возобновлять первенства ФНЛ и ПФЛ»

    Источник: сайт РПЛ

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    Сегодня, 15:34
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1205

      FRZZ 51 минуту назад

      Нужно доигрывать, осталось то всего 8 туров. Можно всем командам поехать в Анталию например и доигрывать там.

      0
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      Рейтинг: +39263

      portero 2 часа назад

      это грязное шоу с коронавирусом достало уже, одно враньё и сказки везде....

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