РПЛ: «Чемпионат может возобновиться 21 или 28 июня»

Руководство РПЛ и РФС обсудили с клубами главные вопросы по подготовке к возобновлению чемпионата. По итогам заседания были названы два варианта продолжения сезона.

«РПЛ предложила клубам два варианта календаря, которые основаны на рекомендации УЕФА завершить чемпионаты 2 августа. В одном старт намечен на 21 июня. Первые два тура запланированы в недельном цикле, чтобы сгладить нагрузку на футболистов. Затем пять туров пройдут с матчами в середине недели, а последний – вновь в недельном цикле.

Другой вариант предусматривает возобновление 28 июня с недельным циклом в начале и проведением оставшихся семи туров с матчами в середине недели. Оба варианта сверстаны с учeтом возможной доигровки Кубка России, решение по которому будет принимать РФС», – сообщает пресс-служба РПЛ.

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