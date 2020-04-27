«СЭ»: Головин должен вернуться в «Монако» 11 мая

Стало известно, когда полузащитнику «Монако» Александру Головину необходимо вернуться во Францию.

По информации «СЭ», возвращение футболиста ожидается 11 мая. По приезду он пройдет тест на коронавирус.

В начале апреля 23-летний хавбек прибыл в родной Калтан (Кемеровская область), где до сих пор находится на карантине.

В текущем сезоне Головин провел за «Монако» 30 матчей, забил три гола и сделал четыре ассиста.

В марте он продлил контракт с клубом до 2024 года.

Головин – о карантине: «Компьютер, фильмы, сериалы. Сейчас нужно потерпеть и просто ждать»