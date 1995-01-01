Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто дороже: футболист РФПЛ или Примеры?
    Кто дороже: футболист РФПЛ или Примеры?
    2 Тест: кто ты из плохих парней в футболе
    Тест: кто ты из плохих парней в футболе
    3 Тест: как хорошо вы знаете звезд «Кубка Легенд»
    Тест: как хорошо вы знаете звезд «Кубка Легенд»

    «СЭ»: Головин должен вернуться в «Монако» 11 мая

    Стало известно, когда полузащитнику «Монако» Александру Головину необходимо вернуться во Францию.

    По информации «СЭ», возвращение футболиста ожидается 11 мая. По приезду он пройдет тест на коронавирус.

    В начале апреля 23-летний хавбек прибыл в родной Калтан (Кемеровская область), где до сих пор находится на карантине.

    • В текущем сезоне Головин провел за «Монако» 30 матчей, забил три гола и сделал четыре ассиста.
    • В марте он продлил контракт с клубом до 2024 года.

    Головин – о карантине: «Компьютер, фильмы, сериалы. Сейчас нужно потерпеть и просто ждать»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 07:51
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10806

      vladimir-7 2 часа назад

      Какой карантин? А.Головин находится на самоизоляции как и все футболисты.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98831
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    76312
    #5
    insider_retro
    66023
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru