Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Официально: Головин продлил контракт с «Монако» до 2024 года

14 марта 2020, 19:07
3

Как и анонсировалось, полузащитник «Монако» Александр Головин продлил контракт с клубом до 2024 года. Прежнее соглашение истекало в 2023 году.

По информации «Чемпионата», в соглашении, рассчитанном до июня 2024 года, не прописана сумма отступных.

Также сообщается, что улучшились личные условия для футболиста.

  • «Монако» купил Головина летом 2018 года у ЦСКА за 30 миллионов евро.
  • 23-летний хавбек провел 65 матчей в составе монегасков, забил семь голов и сделал восемь ассистов.
  • Лига 1 приостановлена из-за пандемии коронавируса.

Источник: официальный сайт «Монако»
Россия. Премьер-лига Франция. Лига 1 Монако Головин Александр
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Chernyi Lis
1584202183
вот это достижение!для него..
Ответить
zigbert
1584351799
Теперь можно смело сказать :"Прижился в Монако".
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+