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    Официально: Головин продлил контракт с «Монако» до 2024 года

    Как и анонсировалось, полузащитник «Монако» Александр Головин продлил контракт с клубом до 2024 года. Прежнее соглашение истекало в 2023 году.

    По информации «Чемпионата», в соглашении, рассчитанном до июня 2024 года, не прописана сумма отступных.

    Также сообщается, что улучшились личные условия для футболиста.

    • «Монако» купил Головина летом 2018 года у ЦСКА за 30 миллионов евро.
    • 23-летний хавбек провел 65 матчей в составе монегасков, забил семь голов и сделал восемь ассистов.
    • Лига 1 приостановлена из-за пандемии коронавируса.

    Источник: официальный сайт «Монако»

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    14.03.2020 19:07
    Комментарии2
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      Рейтинг: +53335

      Chernyi Lis 6 часов назад

      вот это достижение!для него..

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3210

      AtticusFinch > Chernyi Lis 4 часа назад

      слышь -ты уже как Терешкова - за счет прошлых достижений чушь не в тему пилишь...

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