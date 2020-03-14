Официально: Головин продлил контракт с «Монако» до 2024 года

Как и анонсировалось, полузащитник «Монако» Александр Головин продлил контракт с клубом до 2024 года. Прежнее соглашение истекало в 2023 году.

По информации «Чемпионата», в соглашении, рассчитанном до июня 2024 года, не прописана сумма отступных.

Также сообщается, что улучшились личные условия для футболиста.