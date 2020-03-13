«Чемпионат»: Головин продлил контракт с «Монако» на улучшенных условиях и без суммы отступных

Стали известны некоторые подробности нового контракта между «Монако» и полузащитником Александром Головиным.

По информации «Чемпионата», в соглашении, рассчитанном до июня 2024 года, не прописана сумма отступных.

Также сообщается, что улучшились личные условия для футболиста.