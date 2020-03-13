«Чемпионат»: Головин продлил контракт с «Монако» на улучшенных условиях и без суммы отступных

Раз Александру улучшают условия контракта и личные в том числе, то
это говорит о том, что его игрой руководство Монако довольна и сам
игрок чувствует себя хорошо и значит он удачно вписался в игровой
стиль команды.
Стали известны некоторые подробности нового контракта между «Монако» и полузащитником Александром Головиным.
По информации «Чемпионата», в соглашении, рассчитанном до июня 2024 года, не прописана сумма отступных.
Также сообщается, что улучшились личные условия для футболиста.
- «Монако» купил Головина летом 2018 года у ЦСКА за 30 миллионов евро.
- 23-летний хавбек провел 65 матчей в составе монегасков, забил семь голов и сделал восемь ассистов.