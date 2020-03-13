Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: что вы знаете о легендарной серии Акинфеева?
    Тест: что вы знаете о легендарной серии Акинфеева?
    2 Тест: с какой командой не работал тренер?
    Тест: с какой командой не работал тренер?
    3 Супер-Валера. Главный футбольный помощник
    Супер-Валера. Главный футбольный помощник

    «Чемпионат»: Головин продлил контракт с «Монако» на улучшенных условиях и без суммы отступных

    Стали известны некоторые подробности нового контракта между «Монако» и полузащитником Александром Головиным.

    По информации «Чемпионата», в соглашении, рассчитанном до июня 2024 года, не прописана сумма отступных.

    Также сообщается, что улучшились личные условия для футболиста.

    • «Монако» купил Головина летом 2018 года у ЦСКА за 30 миллионов евро.
    • 23-летний хавбек провел 65 матчей в составе монегасков, забил семь голов и сделал восемь ассистов.

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.03.2020 23:19
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10225

      vladimir-7 3 часа назад

      Раз Александру улучшают условия контракта и личные в том числе, то
      это говорит о том, что его игрой руководство Монако довольна и сам
      игрок чувствует себя хорошо и значит он удачно вписался в игровой
      стиль команды.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +41

      中國冠狀病毒 3 часа назад

      Сашка удачи!!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2894

      serppion 9 часов назад

      Приятная новость. За бугром нашим футболистам редко кому удается подобное.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8624

      parevg 10 часов назад

      Странно, я думал что он заработав себе репутацию во Франции, переедет в Германию.
      Как мне кажется, именно немецкий футбол ему больше подходит по стилю

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +124

      AleSan4es > parevg 5 часов назад

      А он ее уже заработал? Или лучше перейти в герту и тд?

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +817

      LOKOfanatik19 11 часов назад

      Достойно, молодец Александр, доказал свою пригодность и профессионализм)))

      6
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98831
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    75286
    #5
    insider_retro
    66023
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru