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    «Чемпионат»: Головин продлил контракт с «Монако»

    Полузащитник Александр Головин продлил контракт с «Монако», информирует источник. Новое соглашение рассчитано до лета 2024 года.

    Прежний контракт действовал до 2023 года. Футболист перешел в «Монако» из ЦСКА в 2018 году за 30 миллионов евро.

    • В текущем сезоне Лиги 1 Головин провел 25 матчей, забил три гола, сделал четыре результативные передачи.
    • «Монако» в Лиге 1 идет девятым.
    • Чемпионат Франции приостановлен из-за коронавируса.

    Источник: «Чемпионат»

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    13.03.2020 21:57
    Комментарии3
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      Рейтинг: +890

      arok 8 часов назад

      Всё правильно Саня, это ответ всем тем кто кричал, "да он сдуется там и через пол года обратно вернётся в ЦСКА"!!!!!!! Я рад за тебя!!!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2289

      playsh 13 часов назад

      Играй,Саша,на здоровье.

      1
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      Рейтинг: +766

      dimmmka 13 часов назад

      Зря...

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