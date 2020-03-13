«Чемпионат»: Головин продлил контракт с «Монако»

Всё правильно Саня, это ответ всем тем кто кричал, "да он сдуется там и через пол года обратно вернётся в ЦСКА"!!!!!!! Я рад за тебя!!!
Полузащитник Александр Головин продлил контракт с «Монако», информирует источник. Новое соглашение рассчитано до лета 2024 года.
Прежний контракт действовал до 2023 года. Футболист перешел в «Монако» из ЦСКА в 2018 году за 30 миллионов евро.
- В текущем сезоне Лиги 1 Головин провел 25 матчей, забил три гола, сделал четыре результативные передачи.
- «Монако» в Лиге 1 идет девятым.
- Чемпионат Франции приостановлен из-за коронавируса.