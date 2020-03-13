«Чемпионат»: Головин продлил контракт с «Монако»

Полузащитник Александр Головин продлил контракт с «Монако», информирует источник. Новое соглашение рассчитано до лета 2024 года.

Прежний контракт действовал до 2023 года. Футболист перешел в «Монако» из ЦСКА в 2018 году за 30 миллионов евро.