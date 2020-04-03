Головин находится на карантине в Калтане

Полузащитник «Монако» Александр Головин на время паузы в сезоне вернулся из Франции в Россию.
По информации «Чемпионата», 23-летний футболист поехал в родной Калтан (Кемеровская область), где находится на карантине.
«С Сашей я ещe не общался, но знаю одно – он сейчас в Калтане. Находится на обязательном двухнедельном карантине после прилeта из Монако», – сообщил первый тренер хавбека Александр Плясунов.
- В текущем сезоне Головин провел за «Монако» 30 матчей, забил три гола и сделал четыре ассиста.
- В марте он продлил контракт с клубом до 2024 года.
Источник: «Чемпионат»