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    Головин находится на карантине в Калтане

    Полузащитник «Монако» Александр Головин на время паузы в сезоне вернулся из Франции в Россию.

    По информации «Чемпионата», 23-летний футболист поехал в родной Калтан (Кемеровская область), где находится на карантине.

    «С Сашей я ещe не общался, но знаю одно – он сейчас в Калтане. Находится на обязательном двухнедельном карантине после прилeта из Монако», – сообщил первый тренер хавбека Александр Плясунов.

    • В текущем сезоне Головин провел за «Монако» 30 матчей, забил три гола и сделал четыре ассиста.
    • В марте он продлил контракт с клубом до 2024 года.

    Источник: «Чемпионат»

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    03.04.2020 16:00
    Комментарии7
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      Рейтинг: +1043

      acor94 46 минут назад

      У Головина получилось пересечь границу, а хабиб зассал и не полетел на бой.

      0
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      Рейтинг: +890

      нейтральныйкакникто 8 часов назад

      Как трогательно- потянуло на Родину.........Однако ПАТРИОТ....

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1900

      Axe111 8 часов назад

      Какого х** пускаете в страну людей из пика очагов инфекции!!!!!

      2
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      Рейтинг: +325

      dragoon000320 > Axe111 6 часов назад

      официально границы все закрыты (по крайней мере в Европе), но к сожалению деньги все решают, у кого есть деньги тот пересечет и закрытые границы...

      1
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      Рейтинг: +10516

      vladimir-7 > dragoon000320 6 часов назад

      Возможно он давно прилетел, а написали сейчас.

      1
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      Рейтинг: +10516

      vladimir-7 > Axe111 6 часов назад

      Очаг в США, Италии и Испании.

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      Рейтинг: +212

      Ziklop > Axe111 2 часа назад

      К сожалению было так если симптомов нет , с аэропорта любым транспортом в любой город на самоизоляции.

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