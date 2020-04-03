Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Головин находится на карантине в Калтане

3 апреля 2020, 16:00
6

Полузащитник «Монако» Александр Головин на время паузы в сезоне вернулся из Франции в Россию.

По информации «Чемпионата», 23-летний футболист поехал в родной Калтан (Кемеровская область), где находится на карантине.

«С Сашей я ещe не общался, но знаю одно – он сейчас в Калтане. Находится на обязательном двухнедельном карантине после прилeта из Монако», – сообщил первый тренер хавбека Александр Плясунов.

  • В текущем сезоне Головин провел за «Монако» 30 матчей, забил три гола и сделал четыре ассиста.
  • В марте он продлил контракт с клубом до 2024 года.

Источник: «Чемпионат»
Франция. Лига 1 Монако Головин Александр
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Axe111
1585920144
Какого х** пускаете в страну людей из пика очагов инфекции!!!!!
Ответить
нейтральныйкакникто
1585920262
Как трогательно- потянуло на Родину.........Однако ПАТРИОТ....
Ответить
acor94
1585946755
У Головина получилось пересечь границу, а хабиб зассал и не полетел на бой.
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+