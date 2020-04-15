Головин – о карантине: «Компьютер, фильмы, сериалы. Сейчас нужно потерпеть и просто ждать»

Полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал, как проходит его карантин по коронавирусу. Он вернулся в Россию несколько недель назад.

«Две недели обязательного карантина, которые положены всем, кто приезжал в Россию из других стран, уже прошли, но я всe равно практически не выхожу из дома. Соблюдаю режим самоизоляции. Понимаю, сейчас нужно потерпеть и просто ждать, когда ситуация нормализуется.

Как провожу время? Ничего особенного — компьютер, фильмы, сериалы. Общаюсь с родными и близкими. Думаю, сейчас все примерно одинаково проводят свободное время. Естественно, стараюсь поддерживать форму в домашних условиях. Каждый футболист «Монако» получил довольно обширную программу занятий. Надеюсь, через какое-то время мы сможем вернуться к полноценным тренировкам, пока же работаю в соответствии с этим планом», – сказал игрок.