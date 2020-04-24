Орлов – о возвращении Смолова из Испании в Россию: «Он себя любит больше, чем футбол»

Комментатор Геннадий Орлов подверг критике решение нападающего Федора Смолова вернуться во время карантина из Испании в Россию.

В конце января «Сельта» арендовала форварда у «Локомотива».

В середине марта Примера была приостановлена из-за пандемии коронавируса.

В начале апреля футболист улетел на родину.

«Когда Смолов вернулся в Россию, проявился его непрофессионализм. Всe-таки он себя больше любит, чем футбол. Фeдор находится в аренде, и я думаю, что «Сельта» не собирается продлевать с ним трудовые отношения. Сейчас на него обрушился главный тренер испанской команды: «Я-то, профессионал, сижу в клубе, а ты, футболист, взял и уехал».

Смолов не является олицетворением профессионального футболиста, и у него аритмичные выступления: сыграет 10-15 или даже 5 минут, пробежится – потом пауза. Вот почему «Локомотив» с удовольствием его отдал в аренду. Сeмин – прекрасный тренер, и он видит, кто что может, кто как тренируется и как играет.

Да, смотрите, какой гол он забил «Реалу». Потрясающий! Но это один эпизод, а надо играть 90 минут. Испанские команды проводят по 60 матчей за сезон, и в каждой игре они выдают то, что надо выдавать. Черышев не попадает в состав «Валенсии» по этой же причине. Денис живeт в Испании, но у него сил не хватает», – сказал Орлов.