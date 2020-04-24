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  • Орлов – о возвращении Смолова из Испании в Россию: «Он себя любит больше, чем футбол»

Орлов – о возвращении Смолова из Испании в Россию: «Он себя любит больше, чем футбол»

24 апреля 2020, 22:38
12

Комментатор Геннадий Орлов подверг критике решение нападающего Федора Смолова вернуться во время карантина из Испании в Россию.

  • В конце января «Сельта» арендовала форварда у «Локомотива».
  • В середине марта Примера была приостановлена из-за пандемии коронавируса.
  • В начале апреля футболист улетел на родину.

«Когда Смолов вернулся в Россию, проявился его непрофессионализм. Всe-таки он себя больше любит, чем футбол. Фeдор находится в аренде, и я думаю, что «Сельта» не собирается продлевать с ним трудовые отношения. Сейчас на него обрушился главный тренер испанской команды: «Я-то, профессионал, сижу в клубе, а ты, футболист, взял и уехал».

Смолов не является олицетворением профессионального футболиста, и у него аритмичные выступления: сыграет 10-15 или даже 5 минут, пробежится – потом пауза. Вот почему «Локомотив» с удовольствием его отдал в аренду. Сeмин – прекрасный тренер, и он видит, кто что может, кто как тренируется и как играет.

Да, смотрите, какой гол он забил «Реалу». Потрясающий! Но это один эпизод, а надо играть 90 минут. Испанские команды проводят по 60 матчей за сезон, и в каждой игре они выдают то, что надо выдавать. Черышев не попадает в состав «Валенсии» по этой же причине. Денис живeт в Испании, но у него сил не хватает», – сказал Орлов.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Локомотив Сельта Смолов Федор Орлов Геннадий
Комментарии (12)
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New Life
1587758555
Гена, не надо завидовать свободным людям, они же не крепостные бомжатника как Кокорин.
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фанат джигурды
1587758747
Орлов пусть лучше проведёт мастер-класс волейболистам. Расскажет им, что существует подача "флот", и что если от блока летит в аут, то питерский блокирующий сыграл здорово и правильно, а блокирующий команды-соперника в аналогичном эпизоде- бездарно.
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Hektor 84
1587769543
Гена дурь несет.
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Valeron2790
1587769698
Справедливости ради, надо сказать, что как ты Гена выразился, в аритмичный футбол играют многие из тех, кого ты хвалишь и больше половины игроков РПЛ.
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житель СПб
1587770851
Очень точная оценка Смолова! А вот почему наши футболисты в принципе не способны играть "60 матчей по 90 минут" - мне непонятно...
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Brabus71
1587788573
А вы Орлов, футбол любите больше чем себя что-ли? Какое абсурдно сравнение, полная чушь...
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vladimir-7
1587795139
Смолов понял, что его не возьмут, а дома вопрос с женитьбой решается.
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Маленький
1587804492
Орлов зенит любит больше, чем футбол. Может ему комментировать перестать, чтобы не показывать непрофессионализм??
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житель СПб
1587807462
Уважаемые болельщики команд "НеЗенит"! Читать тошно Ваши не комментарии, а поток гов** и злобы! И тут еще кто-то упрекает пожилого Орлова? Он, пусть и с пристрастием - это общеизвестно, так же как общеизвестно пристрастие Спартаку большинства комментаторов везде, в том числе на Матч-ТВ (ничего страшного, ведь мы от этого не умираем!), но достаточно уважительно, корректно и ПО ДЕЛУ высказывается! Отвечайте в таком же духе - корректно и по делу! Тогда с Вами ИНТЕРЕСНО общаться.
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