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    Орлов – о возвращении Смолова из Испании в Россию: «Он себя любит больше, чем футбол»

    Комментатор Геннадий Орлов подверг критике решение нападающего Федора Смолова вернуться во время карантина из Испании в Россию.

    • В конце января «Сельта» арендовала форварда у «Локомотива».
    • В середине марта Примера была приостановлена из-за пандемии коронавируса.
    • В начале апреля футболист улетел на родину.

    «Когда Смолов вернулся в Россию, проявился его непрофессионализм. Всe-таки он себя больше любит, чем футбол. Фeдор находится в аренде, и я думаю, что «Сельта» не собирается продлевать с ним трудовые отношения. Сейчас на него обрушился главный тренер испанской команды: «Я-то, профессионал, сижу в клубе, а ты, футболист, взял и уехал».

    Смолов не является олицетворением профессионального футболиста, и у него аритмичные выступления: сыграет 10-15 или даже 5 минут, пробежится – потом пауза. Вот почему «Локомотив» с удовольствием его отдал в аренду. Сeмин – прекрасный тренер, и он видит, кто что может, кто как тренируется и как играет.

    Да, смотрите, какой гол он забил «Реалу». Потрясающий! Но это один эпизод, а надо играть 90 минут. Испанские команды проводят по 60 матчей за сезон, и в каждой игре они выдают то, что надо выдавать. Черышев не попадает в состав «Валенсии» по этой же причине. Денис живeт в Испании, но у него сил не хватает», – сказал Орлов.

    Источник: «Чемпионат»

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    24.04.2020 22:38
    Комментарии2
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      Рейтинг: +515

      фанат джигурды 1 час назад

      Орлов пусть лучше проведёт мастер-класс волейболистам. Расскажет им, что существует подача "флот", и что если от блока летит в аут, то питерский блокирующий сыграл здорово и правильно, а блокирующий команды-соперника в аналогичном эпизоде- бездарно.

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      Рейтинг: +597

      New Life 1 час назад

      Гена, не надо завидовать свободным людям, они же не крепостные бомжатника как Кокорин.

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