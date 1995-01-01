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    Карпов: «Оздоев недавно отказался от трансфера в «Брайтон», поскольку хочет играть в топ-клубе»

    Бывший журналист «Матч ТВ» и «Чемпионата» Иван Карпов рассказал, что у полузащитника «Зенита» Магомеда Оздоева был вариант перейти в «Брайтон». Игрока не устроил уровень клуба.

    «По моей информации, недавно команда английский Премьер-лиги «Брайтон» (15-е место) из одноименного города, проявила интерес к полузащитнику Магомеду Оздоеву.

    Когда Маге предложили обдумать переход, он отказался. Оздоев хочет играть в топ клубе, это его принципиальная позиция. В общем, трансфер не состоялся. Это вам не Федор Смолов», – написал инсайдер в телеграме.

    • В сезоне РПЛ Оздоев провел 20 матчей, забил три гола, сделал столько же результативных пасов.
    • На рынке игрок стоит 5,5 миллиона евро.
    • «Зенит» с отрывом лидирует в РПЛ.

    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +3644

      Alekxei Z. 6 минут назад

      Для Оздоева Зенит свалился как манна небесная.
      Думаю он счастлив до чёртиков, какая ещё там АПЛ ???
      Честно, эти вот бывшие журналисты, тоже доверия не внушают.

      0
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      Рейтинг: +16367

      DOCTOR PENALTY 31 минуту назад

      Для уровня РПЛ Брайтон и есть ТОП-клуб. Не нравится Брайтон, тогда в Терек.

      0
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      Рейтинг: +4229

      JTherry 31 минуту назад

      Оздоев спустись с небес, не смеши народ

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      Рейтинг: +3865

      Рубинище 39 минут назад

      Хохма полнейшая, какой ему топ клуб , днище днищенское.

      1
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      Рейтинг: +378

      david17 1 час назад

      Хочет то в топ , а играет в зените, в принципе хорошая мечта

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