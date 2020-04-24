Карпов: «Оздоев недавно отказался от трансфера в «Брайтон», поскольку хочет играть в топ-клубе»

Бывший журналист «Матч ТВ» и «Чемпионата» Иван Карпов рассказал, что у полузащитника «Зенита» Магомеда Оздоева был вариант перейти в «Брайтон». Игрока не устроил уровень клуба.

«По моей информации, недавно команда английский Премьер-лиги «Брайтон» (15-е место) из одноименного города, проявила интерес к полузащитнику Магомеду Оздоеву.

Когда Маге предложили обдумать переход, он отказался. Оздоев хочет играть в топ клубе, это его принципиальная позиция. В общем, трансфер не состоялся. Это вам не Федор Смолов», – написал инсайдер в телеграме.