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  • Сычев: «В «Марселе» в день рождения угостил команду мамиными блинами. Дрогба потом каждые две недели просил»

Сычев: «В «Марселе» в день рождения угостил команду мамиными блинами. Дрогба потом каждые две недели просил»

24 апреля 2020, 19:32
8

Бывший форвард «Марселя» Дмитрий Сычев рассказал, как кормил партнеров блинами. Они понравились экс-нападающему «Челси» Дидье Дрогба.

«Кстати, Дрогба мне недавно передавал привет через Андрея Аршавина и Алексея Смертина. Видимо, до сих пор помнит, как на мой день рождения ел блинчики с икрой.

В России на день рождения принято проставляться. А во Франции, к сожалению, такой традиции нет. Но я подумал, что ребятам будет приятно, поэтому перед тренировкой принeс целую тарелку блинов, которые испекла мама. Объяснил, что у нас так положено. Всем настолько понравилось, что через 30 минут уже ничего не осталось. После занятия Дидье подходит ко мне и говорит: «Можешь мне отдельно такую тарелочку сделать?» Потом каждые две недели просил», – цитирует Сычева RT.

  • Форвард провел в «Марселе» сезон-2003/04, сыграл в 33 матчах Лиги 1, забил пять голов.
  • Большего всего матчей по ходу карьеры Сычев провел за «Локомотив» (2004-2015 годы).
  • Игрок завершил карьеру в прошлом году.

Источник: RT
Россия. Премьер-лига Франция. Лига 1 Марсель Сычев Дмитрий Дрогба Дидье
Комментарии (8)
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Бухбух
1587746818
Лучше бы Сычев раздавал побольше голевых передач партнерам, глядишь в Марселе подольше бы задержался.
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giluxa1963
1587746868
халявщик Дрогба надо было ему рецепт дать сам бы готовил
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PTZevolution
1587747145
Занятная история!)
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general.lizyukov
1587755533
Эх, Дима, он не на блинчики - на кавьяр подсел )))
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Hektor 84
1587768971
В России принято на день рождения угощать блинчиками с икрой? Первый раз слышу. С красной или черной?
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СССР 1985
1587788430
Хорошим игроком был Дима!
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