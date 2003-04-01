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    Сычев: «В «Марселе» в день рождения угостил команду мамиными блинами. Дрогба потом каждые две недели просил»

    Бывший форвард «Марселя» Дмитрий Сычев рассказал, как кормил партнеров блинами. Они понравились экс-нападающему «Челси» Дидье Дрогба.

    «Кстати, Дрогба мне недавно передавал привет через Андрея Аршавина и Алексея Смертина. Видимо, до сих пор помнит, как на мой день рождения ел блинчики с икрой.

    В России на день рождения принято проставляться. А во Франции, к сожалению, такой традиции нет. Но я подумал, что ребятам будет приятно, поэтому перед тренировкой принeс целую тарелку блинов, которые испекла мама. Объяснил, что у нас так положено. Всем настолько понравилось, что через 30 минут уже ничего не осталось. После занятия Дидье подходит ко мне и говорит: «Можешь мне отдельно такую тарелочку сделать?» Потом каждые две недели просил», – цитирует Сычева RT.

    • Форвард провел в «Марселе» сезон-2003/04, сыграл в 33 матчах Лиги 1, забил пять голов.
    • Большего всего матчей по ходу карьеры Сычев провел за «Локомотив» (2004-2015 годы).
    • Игрок завершил карьеру в прошлом году.

    Источник: RT

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    Сегодня, 19:32
    Комментарии6
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      Рейтинг: +96

      borat-chmo 11 минут назад

      Дрогба съел Сычева вместе с мамиными блинами)))Людоед!!

      0
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      Рейтинг: +14550

      sssrspartak 1 час назад

      чисто футбольная тема!молодцы!так держать!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1324

      "supermax" > sssrspartak 1 час назад

      еще месяц без футбола начнут брать новости с 1 канала и россии 1

      0
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    • ...
      Рейтинг: +54

      PTZevolution 2 часа назад

      Занятная история!)

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1796

      giluxa1963 2 часа назад

      халявщик Дрогба надо было ему рецепт дать сам бы готовил

      1
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      Рейтинг: +1930

      Бухбух 2 часа назад

      Лучше бы Сычев раздавал побольше голевых передач партнерам, глядишь в Марселе подольше бы задержался.

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