Сычев: «В «Марселе» в день рождения угостил команду мамиными блинами. Дрогба потом каждые две недели просил»

Бывший форвард «Марселя» Дмитрий Сычев рассказал, как кормил партнеров блинами. Они понравились экс-нападающему «Челси» Дидье Дрогба.

«Кстати, Дрогба мне недавно передавал привет через Андрея Аршавина и Алексея Смертина. Видимо, до сих пор помнит, как на мой день рождения ел блинчики с икрой.

В России на день рождения принято проставляться. А во Франции, к сожалению, такой традиции нет. Но я подумал, что ребятам будет приятно, поэтому перед тренировкой принeс целую тарелку блинов, которые испекла мама. Объяснил, что у нас так положено. Всем настолько понравилось, что через 30 минут уже ничего не осталось. После занятия Дидье подходит ко мне и говорит: «Можешь мне отдельно такую тарелочку сделать?» Потом каждые две недели просил», – цитирует Сычева RT.