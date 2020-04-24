Джикия – о Месси и Роналду: «Они оба крутые! Не понимаю, когда начинают их сравнивать»

Капитан «Спартака» Георгий Джикия в прямом эфире с журналистом и комментатором Нобелем Арустамяном в инстаграме заявил, что считает нецелесообразным сравнивать нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду и форварда «Барселоны» Лионеля Месси.

«Да они оба крутые! Я просто не понимаю, когда начинают что-то говорить, их сравнивать. Как может Джикия сидеть и сравнивать Месси и Роналду?! Оба топы и все! Зачем что-то выделять? Они оба у меня выиграли. 1:0 и 1:0. Аргентина 1:0 выиграла, Португалия 1:0 выиграла. Кубок конфедераций и контрольная игра», – сказал Джикия.

Месси выигрывал «Золотой мяч» шесть раз, Роналду – пять.

На клубном уровне аргентинец завоевал 34 трофея, португалец – 28.

Со сборной Роналду взял Евро-2016 и Лигу наций-2019, Месси – Олимпиаду-2008.

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