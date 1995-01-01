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    Джикия: «За 45 дней можно спокойно доиграть сезон РПЛ»

    Капитан «Спартака» Георгий Джикия в прямом эфире с журналистом и комментатором Нобелем Арустамяном в инстаграме высказался о том, сколько времени потребуется, чтобы завершить текущий розыгрыш чемпионата России.

    «Учитывая, что мы без еврокубков – все уже вылетели. Нам хватит 45 дней, чтобы доиграть чемпионат. Российскую Премьер-Лигу спокойно за это время можно доиграть. В Кубке тоже матчей немного», – заявил Джикия.

    • В РПЛ осталось провести восемь туров.
    • Пауза в чемпионате продлится до лета.
    • «Спартак» занимает восьмое место в турнирной таблице.

    Источник: Инстаграм Нобеля Арустамяна

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