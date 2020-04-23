Джикия: «За 45 дней можно спокойно доиграть сезон РПЛ»

Капитан «Спартака» Георгий Джикия в прямом эфире с журналистом и комментатором Нобелем Арустамяном в инстаграме высказался о том, сколько времени потребуется, чтобы завершить текущий розыгрыш чемпионата России.

«Учитывая, что мы без еврокубков – все уже вылетели. Нам хватит 45 дней, чтобы доиграть чемпионат. Российскую Премьер-Лигу спокойно за это время можно доиграть. В Кубке тоже матчей немного», – заявил Джикия.