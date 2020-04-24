Джикия побреется налысо, если не забьет три гола в этом сезоне

Капитан «Спартака» Георгий Джикия в прямом эфире с журналистом и комментатором Нобелем Арустамяном в инстаграме рассказал о споре с журналистом Мурадом Латиповым.

«Я поспорил с Мурадом Латиповым, что забью три мяча за сезон. Если не забиваю, то побреюсь налысо. Один я уже забил. Если будет поджимать время, то буду пенальти бить.

Раньше писали, что я штатный пенальтист. Но мы долго не били пенальти, а потом ударил Бакаев. Штрафные с удовольствием буду бить. Пробить пенальти в игре? Даже не знаю», – сказал Джикия.

Защитник «Спартака» в текущем сезоне провел 28 матчей во всех турнирах.

Единственный гол он забил 20 июля 2019 года в матче второго тура РПЛ против «Ростова».

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