Джикия: «Стыдно, что «Спартак» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ»

Капитан «Спартака» Георгий Джикия в прямом эфире с журналистом и комментатором Нобелем Арустамяном в инстаграме ответил на вопрос, стыдно ли ему за то, что команда занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ.

«Да, стыдно. Возобновление чемпионата нам и мне, как капитану команды, нужно, чтобы исправить ситуацию», – сказал Джикия.

«Спартак» набрал 28 очков в 22 турах.

Отставание от шестого места, дающего права сыграть в квалификации Лиги Европы, составляет два балла.

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