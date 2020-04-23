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  • Джикия: «Стыдно, что «Спартак» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ»

Джикия: «Стыдно, что «Спартак» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ»

23 апреля 2020, 23:23
10

Капитан «Спартака» Георгий Джикия в прямом эфире с журналистом и комментатором Нобелем Арустамяном в инстаграме ответил на вопрос, стыдно ли ему за то, что команда занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ.

«Да, стыдно. Возобновление чемпионата нам и мне, как капитану команды, нужно, чтобы исправить ситуацию», – сказал Джикия.

  • «Спартак» набрал 28 очков в 22 турах.
  • Отставание от шестого места, дающего права сыграть в квалификации Лиги Европы, составляет два балла.

Джикия: «За 45 дней можно спокойно доиграть сезон РПЛ»

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Источник: Инстаграм Нобеля Арустамяна
Россия. Премьер-лига Спартак Джикия Георгий
Комментарии (10)
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New Life
1587674774
Не ты ли пел дифирамбы Конану, в то время как играли, кто в лес кто по дрова. Хотя и судьи, конечно, внесли свой вклад.
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"supermax"
1587709312
Этот сезон вы мягко говоря упустили.. .. Мало что можно исправить конкретно в таблице.... Посмотрим на кубок, Жора.... Иначе точно придётся аларму со стыда сдохнуть...сколько уже мучается бедняга... Ну хотя... воздух чище будет
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Дядя Серёжа
1587711318
В этом сезоне шибко не исправишь, если вообще доигрывать будете. Вот если кубок будут доигрывать, там можно упереться с Зенитом, чтоб не стыдно было.
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vka1970
1587712224
Это и так понятно, но в случившемся не мАлая вина руководства державшего на кормлЕнии бездаря Пиджака, с лёгкой руки Измайлова.Теперь улучшайте игру и готовьтесь к следующему сезону.
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Valeron2790
1587715365
Ну наконец то стало ясно, кто скрывается под никами Alarm и Борат) Жора выходи, мы тебя узнали)
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3a zenit
1587717127
минусуйте Джикия!
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_Marqella_
1587723324
Странно,вроде на своём месте, чему тут стыдится...
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Axe111
1587729594
И чему тут стыдиться!!?!? Слава богу в еврокубках не играете
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