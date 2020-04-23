Джикия: «Стыдно, что «Спартак» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ»

Капитан «Спартака» Георгий Джикия в прямом эфире с журналистом и комментатором Нобелем Арустамяном в инстаграме ответил на вопрос, стыдно ли ему за то, что команда занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ.
«Да, стыдно. Возобновление чемпионата нам и мне, как капитану команды, нужно, чтобы исправить ситуацию», – сказал Джикия.
- «Спартак» набрал 28 очков в 22 турах.
- Отставание от шестого места, дающего права сыграть в квалификации Лиги Европы, составляет два балла.
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Источник: Инстаграм Нобеля Арустамяна