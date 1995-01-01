Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: а вы точно знаете фамилии футболистов?
    Тест: а вы точно знаете фамилии футболистов?
    2 Тест: футболист какой лиги дороже – АПЛ или РФПЛ?
    Тест: футболист какой лиги дороже – АПЛ или РФПЛ?
    3 Тест: хорошо ли вы помните легионеров ЦСКА?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров ЦСКА?

    Джикия: «Стыдно, что «Спартак» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ»

    Капитан «Спартака» Георгий Джикия в прямом эфире с журналистом и комментатором Нобелем Арустамяном в инстаграме ответил на вопрос, стыдно ли ему за то, что команда занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ.

    «Да, стыдно. Возобновление чемпионата нам и мне, как капитану команды, нужно, чтобы исправить ситуацию», – сказал Джикия.

    • «Спартак» набрал 28 очков в 22 турах.
    • Отставание от шестого места, дающего права сыграть в квалификации Лиги Европы, составляет два балла.

    Джикия: «За 45 дней можно спокойно доиграть сезон РПЛ»

    Джикия назвал Кокорина самым сложным соперником в РПЛ

    Источник: Инстаграм Нобеля Арустамяна

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 23:23
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2262

      alarm 1 минуту назад

      не высовывают рылы на ветку позорники тарасофские, стыдно, наверное)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2262

      alarm 6 минут назад

      хряки, позор же, ну)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +571

      New Life 13 минут назад

      Не ты ли пел дифирамбы Конану, в то время как играли, кто в лес кто по дрова. Хотя и судьи, конечно, внесли свой вклад.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1117

      DMитрий 17 минут назад

      Где-то я уже частенько видел эти слова,- Стыдно за спартак. Вот и Джикия подхватил.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2262

      alarm 17 минут назад

      стыдно за хряков!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2262

      alarm 18 минут назад

      даже капитану стыдно за свой позорный клуп спортаг!
      рылы, как ещё вам нужны доказательства? ахаха!

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98831
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    76266
    #5
    insider_retro
    66023
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru