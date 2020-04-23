Джикия назвал Кокорина самым сложным соперником в РПЛ

Капитан «Спартака» Георгий Джикия в прямом эфире с журналистом и комментатором Нобелем Арустамяном в инстаграме рассказал, против кого сложнее всего играть в РПЛ.

«Сложнее всего в РПЛ из нападающих играть против Кокорина. Против Смолова тоже, но он не в России сейчас. И с Дзюбой тяжело, он силeн в штрафной. Но на первом месте Кокорин», – сказал Джикия.

Кокорин до конца сезона выступает на правах аренды за «Сочи».

Дзюба – игрок «Зенита».

Смолов находится в аренде в «Сельте», его трансфер принадлежит «Локомотиву».

Джикия: «За 45 дней можно спокойно доиграть сезон РПЛ»