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    Джикия назвал Кокорина самым сложным соперником в РПЛ

    Капитан «Спартака» Георгий Джикия в прямом эфире с журналистом и комментатором Нобелем Арустамяном в инстаграме рассказал, против кого сложнее всего играть в РПЛ.

    «Сложнее всего в РПЛ из нападающих играть против Кокорина. Против Смолова тоже, но он не в России сейчас. И с Дзюбой тяжело, он силeн в штрафной. Но на первом месте Кокорин», – сказал Джикия.

    Джикия: «За 45 дней можно спокойно доиграть сезон РПЛ»

    Источник: Инстаграм Нобеля Арустамяна

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    Сегодня, 22:28
    Комментарии2
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      Рейтинг: +95

      borat-chmo 35 минут назад

      Пора Коке опять кого нибудь табуретом огреть,а то всем сложно)

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      Рейтинг: +2262

      alarm 36 минут назад

      соответственно, джикия для кокорина самый лёгкий соперник. впрочем, спортаг для нас вообще не соперник (с) широков. позор спартаку!

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