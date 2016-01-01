Джикия назвал Кокорина самым сложным соперником в РПЛ

Пора Коке опять кого нибудь табуретом огреть,а то всем сложно)
Капитан «Спартака» Георгий Джикия в прямом эфире с журналистом и комментатором Нобелем Арустамяном в инстаграме рассказал, против кого сложнее всего играть в РПЛ.
«Сложнее всего в РПЛ из нападающих играть против Кокорина. Против Смолова тоже, но он не в России сейчас. И с Дзюбой тяжело, он силeн в штрафной. Но на первом месте Кокорин», – сказал Джикия.
- Кокорин до конца сезона выступает на правах аренды за «Сочи».
- Дзюба – игрок «Зенита».
- Смолов находится в аренде в «Сельте», его трансфер принадлежит «Локомотиву».
Джикия: «За 45 дней можно спокойно доиграть сезон РПЛ»