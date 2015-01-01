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    Тарасов: «Все, что я говорю в интернете, воспринимается с негативом. Слуцкий же обращает в шутку»

    Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов прокомментировал негативное отношение к себе в социальных сетях.

    «Мне повезло сейчас с тренером. Леонид Слуцкий обращает всe, что происходит в соцсетях, в шутки. Всe, что я могу сказать в интернете, сразу будет принято с негативом. Например, пошутить, что мы с женой леща друг другу бьeм. Это сразу вызывает бунт, собирает какие-то программы. Для меня это дико, но если такой интерес к моей семье и моей персоне — пусть так и будет.

    Мне это никак не мешает жить, я научился относиться к этому спокойно. Держу хейтеров и негатив на расстоянии и ни в коем случае не принимаю всe близко к сердцу. Историй с хейтом полно. Допустим, я выложил, что поехал в детский дом, а кто-то пишет: «Да ты урод! Показушник!» А когда не выкладываешь, пишут: «Помоги хоть кому-то». Людей не поймeшь. Я это делаю не для того, чтобы угодить кому-то, я делаю это для себя.

    Почему я веду свои соцсети? Я просто показываю то, что хочу. Опять же, вспомню момент, когда я в YouTube у своего друга T-Killah сказал в шутливой форме про лещи. Люди повырезали эти моменты, оставили только одну фразу. Сразу видео вставили к себе первый канал и второй. Я проснулся и был в шоке. Это был очень большой резонанс, у людей просто голова поехала», – сказал Тарасов.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 16:38
    Комментарии6
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      Рейтинг: +55028

      Chernyi Lis 13 минут назад

      да выкинь ты этот интернет!! многие очень не пользуются своим пиарством лайками..женщин в виде бузовой можно понять..на что им и как еще жить остается..

      1
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      Рейтинг: +8

      cavo27 40 минут назад

      Нашел классный сайт с прогнозами, взял у них 30 матчей и 23 зашло. За приглашенного человека дают скидку. Если будете брать скажите что от " cavo ", буду благодарен. Главное что честная статистика. Сайт - tgtennis.com

      -2
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      Рейтинг: +2335

      solodealer 53 минуты назад

      Димон, закрой уже хлебало!
      Умного от тебя не дождёмся, а пропагандистов хватает и профессиональных...
      ПРОСТО ЧТО-ТО ДЕЛАЙ. А уж народ оценит...
      Для начала, начни играть в футбол...

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      Рейтинг: +1925

      Бухбух 1 час назад

      У Тарасова очень плоский юмор, отсюда и негатив.

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      Рейтинг: +547

      New Life 1 час назад

      Тебе лучше молчать, Слуцкеру зюбы хватает.

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      Рейтинг: +10226

      KLIM777 1 час назад

      главное, чтобы он вашу игру тоже в шутку воспринимал

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