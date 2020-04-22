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  • Тарасов: «Все, что я говорю в интернете, воспринимается с негативом. Слуцкий же обращает в шутку»

Тарасов: «Все, что я говорю в интернете, воспринимается с негативом. Слуцкий же обращает в шутку»

22 апреля 2020, 16:38
8

Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов прокомментировал негативное отношение к себе в социальных сетях.

«Мне повезло сейчас с тренером. Леонид Слуцкий обращает всe, что происходит в соцсетях, в шутки. Всe, что я могу сказать в интернете, сразу будет принято с негативом. Например, пошутить, что мы с женой леща друг другу бьeм. Это сразу вызывает бунт, собирает какие-то программы. Для меня это дико, но если такой интерес к моей семье и моей персоне — пусть так и будет.

Мне это никак не мешает жить, я научился относиться к этому спокойно. Держу хейтеров и негатив на расстоянии и ни в коем случае не принимаю всe близко к сердцу. Историй с хейтом полно. Допустим, я выложил, что поехал в детский дом, а кто-то пишет: «Да ты урод! Показушник!» А когда не выкладываешь, пишут: «Помоги хоть кому-то». Людей не поймeшь. Я это делаю не для того, чтобы угодить кому-то, я делаю это для себя.

Почему я веду свои соцсети? Я просто показываю то, что хочу. Опять же, вспомню момент, когда я в YouTube у своего друга T-Killah сказал в шутливой форме про лещи. Люди повырезали эти моменты, оставили только одну фразу. Сразу видео вставили к себе первый канал и второй. Я проснулся и был в шоке. Это был очень большой резонанс, у людей просто голова поехала», – сказал Тарасов.

  • Хавбек стал игроком «Рубина» с этого сезона.
  • Тарасов не провел за казанцев ни одной игры из-за травмы.

Тарасов: «Дураки набросились на Терешкову. Называть «сукой» – каким лицемером надо быть! Она останется в истории, вы останетесь говном»

Уткин: «В нормальной политике у Тарасова не получится. Там умные люди нужны, а Дима глупый, необразованный»

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Рубин Тарасов Дмитрий Слуцкий Леонид
Комментарии (8)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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New Life
1587563218
Тебе лучше молчать, Слуцкеру зюбы хватает.
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Бухбух
1587564030
У Тарасова очень плоский юмор, отсюда и негатив.
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Chernyi Lis
1587567006
да выкинь ты этот интернет!! многие очень не пользуются своим пиарством лайками..женщин в виде бузовой можно понять..на что им и как еще жить остается..
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житель СПб
1587575451
Он удивляется - почему? Так значит не тем местом думает...
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Fin035
1587577153
Дураку уже 33, а он жене лещей в шутку раздает, да еще и на показ всей стране об этом хвастает. Шутник хе...ов! А потом еще и удивляется, что его обзывают и хейтят со всех сторон.
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морозз
1587581491
Дима ...великовозрастный идиот с задатками игры в футбол! Ему бы лучше молчать и не метать бисер народу, но у него дурость всегда возобладало над разумом!
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general.lizyukov
1587584041
Понтярщик ты. Делаешь добро - делай молча. Десятки и сотни людей это делают и не вытаскивают наружу. Если остается время и силы на соцсети - значит, на поле ты не дорабатываешь.
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Hektor 84
1587594961
Чучело надо тебя к Бузовой на дом 2
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