Тарасов: «Все, что я говорю в интернете, воспринимается с негативом. Слуцкий же обращает в шутку»

Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов прокомментировал негативное отношение к себе в социальных сетях.

«Мне повезло сейчас с тренером. Леонид Слуцкий обращает всe, что происходит в соцсетях, в шутки. Всe, что я могу сказать в интернете, сразу будет принято с негативом. Например, пошутить, что мы с женой леща друг другу бьeм. Это сразу вызывает бунт, собирает какие-то программы. Для меня это дико, но если такой интерес к моей семье и моей персоне — пусть так и будет.

Мне это никак не мешает жить, я научился относиться к этому спокойно. Держу хейтеров и негатив на расстоянии и ни в коем случае не принимаю всe близко к сердцу. Историй с хейтом полно. Допустим, я выложил, что поехал в детский дом, а кто-то пишет: «Да ты урод! Показушник!» А когда не выкладываешь, пишут: «Помоги хоть кому-то». Людей не поймeшь. Я это делаю не для того, чтобы угодить кому-то, я делаю это для себя.

Почему я веду свои соцсети? Я просто показываю то, что хочу. Опять же, вспомню момент, когда я в YouTube у своего друга T-Killah сказал в шутливой форме про лещи. Люди повырезали эти моменты, оставили только одну фразу. Сразу видео вставили к себе первый канал и второй. Я проснулся и был в шоке. Это был очень большой резонанс, у людей просто голова поехала», – сказал Тарасов.

Хавбек стал игроком «Рубина» с этого сезона.

Тарасов не провел за казанцев ни одной игры из-за травмы.

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