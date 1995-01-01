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    Уткин: «В нормальной политике у Тарасова не получится. Там умные люди нужны, а Дима глупый, необразованный»

    Видеоблогер Василий Уткин поговорил о политических перспективах полузащитника «Рубина» Дмитрия Тарасова. Журналист считает, что в нынешней России у игрока может получиться.

    «В нынешней политике у Тарасова может получиться, в нормальной – нет. Потому что в политике, в принципе, умные люди нужны, а Дима Тарасов глупый, необразованный. Нельзя быть необразованным, но думать, что ты все понимаешь», – сказал Уткин на своем ютуб-канале.

    • Тарасов ранее призвал людей не ходить в церковь на Пасху.
    • На счету Тарасова восемь матчей и один гол за сборную России.
    • Больше всего матчей в карьере игрок провел за «Локомотив» (2010-2019 годы).

    Угадай по оскорблению, с кем поругался Уткин

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 17:50
    Комментарии9
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      Рейтинг: +2871

      морозз 15 минут назад

      Тарасов это скульптура единоросса...деревянный тупой образ стоящий на постаменте! Молчаливый ( по причине плохого знания русского языка )!

      1
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      Рейтинг: +794

      Юрий Крутько 17 минут назад

      R.S.Частично согласен с Genz...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +794

      Юрий Крутько 20 минут назад

      Эх,Вася,чем оскорблять всех подряд,спросил бы у простых людей,а меня считают умным или глупым?

      0
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      Рейтинг: +16232

      DOCTOR PENALTY 22 минуты назад

      Дима - эталон для фракции едроссов, и вообще в этой думе большинство именно такие: гимнастки, фигуристки и артистки, борцы и боксёры, и прочие обсёры.

      0
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      Рейтинг: +22847

      VVM1964 22 минуты назад

      " Нельзя быть необразованным, но думать, что ты все понимаешь " - один из критериев для отбора кандидатов в депутаты в Госдуму .

      3
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      Рейтинг: +14264

      bset 29 минут назад

      Под нашу систему самое одно. Думать не надо - достаточно беспрекословно выполнять команды сверху.

      4
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      Рейтинг: +1330

      Genz 47 минут назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Депутатов хватает и глупее Димы. Двух слов связать не могут. Зато Дима пробивной, он может помочь людям. Настырный.. те, кто умный, дальше обещаний не пойдет... А вот Уткин пид..рас и гнида. Его бы усыпить накуй

      -4
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      Рейтинг: +4182

      JTherry 1 час назад

      похоже, Уткин решил перессориться со всеми, "Озверина" что ли напился на самоизоляции?

      2
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      Рейтинг: +2631

      Давид59 1 час назад

      Так мы до нормальной политики похоже и не доживём. Так что Дима всё правильно делает

      0
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