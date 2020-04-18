Уткин: «В нормальной политике у Тарасова не получится. Там умные люди нужны, а Дима глупый, необразованный»

Видеоблогер Василий Уткин поговорил о политических перспективах полузащитника «Рубина» Дмитрия Тарасова. Журналист считает, что в нынешней России у игрока может получиться.

«В нынешней политике у Тарасова может получиться, в нормальной – нет. Потому что в политике, в принципе, умные люди нужны, а Дима Тарасов глупый, необразованный. Нельзя быть необразованным, но думать, что ты все понимаешь», – сказал Уткин на своем ютуб-канале.

Тарасов ранее призвал людей не ходить в церковь на Пасху.

На счету Тарасова восемь матчей и один гол за сборную России.

Больше всего матчей в карьере игрок провел за «Локомотив» (2010-2019 годы).

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