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  • Уткин: «В нормальной политике у Тарасова не получится. Там умные люди нужны, а Дима глупый, необразованный»

Уткин: «В нормальной политике у Тарасова не получится. Там умные люди нужны, а Дима глупый, необразованный»

18 апреля 2020, 17:50
25

Видеоблогер Василий Уткин поговорил о политических перспективах полузащитника «Рубина» Дмитрия Тарасова. Журналист считает, что в нынешней России у игрока может получиться.

«В нынешней политике у Тарасова может получиться, в нормальной – нет. Потому что в политике, в принципе, умные люди нужны, а Дима Тарасов глупый, необразованный. Нельзя быть необразованным, но думать, что ты все понимаешь», – сказал Уткин на своем ютуб-канале.

  • Тарасов ранее призвал людей не ходить в церковь на Пасху.
  • На счету Тарасова восемь матчей и один гол за сборную России.
  • Больше всего матчей в карьере игрок провел за «Локомотив» (2010-2019 годы).

Угадай по оскорблению, с кем поругался Уткин

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Рубин Тарасов Дмитрий Уткин Василий
Комментарии (25)
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JTherry
1587222135
похоже, Уткин решил перессориться со всеми, "Озверина" что ли напился на самоизоляции?
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bset
1587224371
Под нашу систему самое одно. Думать не надо - достаточно беспрекословно выполнять команды сверху.
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VVM1964
1587224752
" Нельзя быть необразованным, но думать, что ты все понимаешь " - один из критериев для отбора кандидатов в депутаты в Госдуму .
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DOCTOR PENALTY
1587224777
Дима - эталон для фракции едроссов, и вообще в этой думе большинство именно такие: гимнастки, фигуристки и артистки, борцы и боксёры, и прочие обсёры.
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Юрий Крутько
1587224901
Эх,Вася,чем оскорблять всех подряд,спросил бы у простых людей,а меня считают умным или глупым?
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морозз
1587225166
Тарасов это скульптура единоросса...деревянный тупой образ стоящий на постаменте! Молчаливый ( по причине плохого знания русского языка )!
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Chernyi Lis
1587226272
мстит всем и везде обиженный..даже образованные интеллигенты даже против такого существа как ты..
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TOL47
1587226850
Дима хочет малиновые штаны. Вася завидует немного.
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Romantic2010
1587229231
В едре каждый второй спортсмен и артист. Димка там в своей атмосфере будет. В носу ковыряться , да в инсте залипать....Это он умеет. Да еще и в майке Путина будет ходить на заседания. Может станет главой комитета по спорту даже) У нас все может быть....
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zigbert
1587233490
Уже может принимать важные решения. Сразу видно государственный человек.
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