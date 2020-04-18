Тарасов: «Расскажите родственникам, что от похода в церковь нужно воздержаться, поберечь здоровье»

Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов позаботился о здоровье своих подписчиков и их родственников, призвав не ходить в церковь на Пасху. У православных она празднуется завтра, 19 апреля.

«Готовимся к завтрашней светлой Пасхе дома всей семьeй. Для нашей Евы она станет первой. Позавчера вместе с любимой и дочками красили яйца и пекли куличи. Ещe неделю назад приняли решение не идти на освящение в церковь. Тем более настоятели и священники призывают воздержаться в этом году, поберечь здоровье. Расскажите это сегодня родственникам, особенно бабушке или дедушке.

Помогите им, для многих из них этот праздник, как и для нашей семьи, очень важен. Закажите им и себе кулич из онлайн-сервиса, тем более сейчас в продаже есть даже уже освящeнные куличи, хотя это совсем и необязательно. Вообще, можно просто испечь всей семьeй дома свой, тем более и так сидим на самоизоляции. Как вы готовитесь к празднику Пасхи?» – написал игрок.

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