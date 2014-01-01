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    Тарасов: «Расскажите родственникам, что от похода в церковь нужно воздержаться, поберечь здоровье»

    Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов позаботился о здоровье своих подписчиков и их родственников, призвав не ходить в церковь на Пасху. У православных она празднуется завтра, 19 апреля.

    «Готовимся к завтрашней светлой Пасхе дома всей семьeй. Для нашей Евы она станет первой. Позавчера вместе с любимой и дочками красили яйца и пекли куличи. Ещe неделю назад приняли решение не идти на освящение в церковь. Тем более настоятели и священники призывают воздержаться в этом году, поберечь здоровье. Расскажите это сегодня родственникам, особенно бабушке или дедушке.

    Помогите им, для многих из них этот праздник, как и для нашей семьи, очень важен. Закажите им и себе кулич из онлайн-сервиса, тем более сейчас в продаже есть даже уже освящeнные куличи, хотя это совсем и необязательно. Вообще, можно просто испечь всей семьeй дома свой, тем более и так сидим на самоизоляции. Как вы готовитесь к празднику Пасхи?» – написал игрок.

    • В мире – пандемия коронавируса.
    • От инфекции по всему миру умерло более 149000 человек.
    • Из-за пандемии РПЛ приостановлена как минимум до 31 мая.

    text

    Публикация от text (@tarasov23) 18 Апр 2020 в 5:48 PDT

    Источник: инстаграм Дмитрия Тарасова

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +459

      elessar arnor 1 час назад

      сказочный до л б ае б)

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +348

      Ziklop 1 час назад

      Слушай покажи лучше как в футбол играть, лизун подстилка.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2885

      Борат 1 час назад

      Ну и тупой же этот воспитанник тарасовски ! Стыдно за пищевик ! Гыгы

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3919

      САДЫЧОК 1 час назад

      Чмошник!

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