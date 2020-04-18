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  • Тарасов: «Расскажите родственникам, что от похода в церковь нужно воздержаться, поберечь здоровье»

Тарасов: «Расскажите родственникам, что от похода в церковь нужно воздержаться, поберечь здоровье»

18 апреля 2020, 16:50
4

Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов позаботился о здоровье своих подписчиков и их родственников, призвав не ходить в церковь на Пасху. У православных она празднуется завтра, 19 апреля.

«Готовимся к завтрашней светлой Пасхе дома всей семьeй. Для нашей Евы она станет первой. Позавчера вместе с любимой и дочками красили яйца и пекли куличи. Ещe неделю назад приняли решение не идти на освящение в церковь. Тем более настоятели и священники призывают воздержаться в этом году, поберечь здоровье. Расскажите это сегодня родственникам, особенно бабушке или дедушке.

Помогите им, для многих из них этот праздник, как и для нашей семьи, очень важен. Закажите им и себе кулич из онлайн-сервиса, тем более сейчас в продаже есть даже уже освящeнные куличи, хотя это совсем и необязательно. Вообще, можно просто испечь всей семьeй дома свой, тем более и так сидим на самоизоляции. Как вы готовитесь к празднику Пасхи?» – написал игрок.

  • В мире – пандемия коронавируса.
  • От инфекции по всему миру умерло более 149000 человек.
  • Из-за пандемии РПЛ приостановлена как минимум до 31 мая.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: инстаграм Дмитрия Тарасова
Россия. Премьер-лига Рубин Тарасов Дмитрий
Комментарии (4)
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САДЫЧОК
1587219359
Чмошник!
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Ziklop
1587220924
Слушай покажи лучше как в футбол играть, лизун подстилка.
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acor94
1587289334
а сам, судя по фотке пошёл, урод!
Ответить
Hektor 84
1587308388
Ну и сиди дома. Хе ра ты нам советы раздаешь? Ты кто? Сами шляются везде, а нам советы раздают. Что ты что Шлюба только католические праздники отмечаете. А мы Христиане ходили в церковь и будем ходить.
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