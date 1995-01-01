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    Тарасов: «Дураки набросились на Терешкову. Называть «сукой» – каким лицемером надо быть! Она останется в истории, вы останетесь говном»

    Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов выступил в защиту депутата Госдумы Валентины Терешковой, которая на неделе предложила не ограничивать президентские сроки Владимира Путина. Игрок назвал критиков женщины дураками.

    «Дорогие друзья, я здесь, на своей странице не буду обсуждать правильно или неправильно сказала Терешкова. Еe позиция — этого я не касаюсь, но с недоумением смотрю на то, как какие-то дураки набросились на Валентину Терешкову. При этом с большим удивлением обнаружил, что этих дураков много. Только вдумайтесь, женщину, (кому и этого мало — 83-летнюю женщину, а кто забыл — первую в мире женщину в космосе) называть «сукой» и писать гадости в еe адрес в интернете, зная, что она не ответит. Да это просто каким недалeким лицемером надо быть!

    Я хочу сказать, что всегда нужно следить за своим языком: кому, где, что и как вы говорите. И всегда отвечать за свои слова. В любом случае это нас не красит как русский народ. Вокруг и так очень много всякого, чтобы ещe мы здесь показывали свою невоспитанность. В любом случае, Валентина Терешкова останется в истории, а вы, кто еe оскорбляет, после такого — просто говном», – написал Тарасов.

    • Терешковой накануне посвятили баннер.
    • Поправку Терешковой в Конституцию, как и другие, вынесли на всенародное голосование (состоится 22 апреля, день будет объявлен выходным).
    • Тарасов сейчас восстанавливается от травмы.

    Источник: инстаграм Дмитрия Тарасова

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    Сегодня, 11:21
    Комментарии13
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      Рейтинг: +23261

      gol_kak_sokol 23 секунды назад

      Согласен с Тарасовым, что негоже оскорблять пожилую женщину, кем бы она ни была. Но в истории она запомнится не только, как первая женщина, побывавшая в космосе, но и своим позорным выступлением в думе.

      0
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      Рейтинг: +66

      БеZуМныЙ 3 минуты назад

      Царь дошёл до того, что под себя Конституцию подстраивает.

      0
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      Рейтинг: +786

      dimmmka 5 минут назад

      Ну а Тарасов останется личным лизуном того, чье имя нельзя называть

      4
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      Рейтинг: +346

      Граф2019 6 минут назад

      тарас ты дерьмоооооооооооооооо

      2
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      Рейтинг: +378

      Чехов на Садовой 6 минут назад

      Как правильно сказал футболёр Тарасов - ''всегда нужно следить за своим языком''. В первую очередь этому де---му необходимо самому следить за своим помелом, ежели , конечно, функция самоконтроля доступна микроцефалам.

      1
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      Рейтинг: +200

      А-мне-пох-Я-Был-Пьян 8 минут назад

      Никто на нее не набросился. Просто она спорола чушь про вечного президента.

      2
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      Рейтинг: +1466

      KPCCSPB 9 минут назад

      Печально. что подобные тела. выражают своё мнение исходя из своего общества, где много денег, а от обычного народа нету поддержки, потому что мы в рабстве живём, но им не понять, они не знают, как получать 80тысяч, и жить на них... Ублюдки....

      3
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      Рейтинг: +542

      zarsm 9 минут назад

      Липовая героиня)

      1
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      Рейтинг: +3746

      САДЫЧОК 14 минут назад

      Тарасов-чмошник !

      4
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      Рейтинг: +924

      Smekaev 17 минут назад

      Не люблю Тарасова, но тут он сказал прямо в точку! Но только ничего не поделать с людьми, которые так говорят - они так и говорят, потому что они говно, а говно говном останется, чего бы ему не говорили - говно может только боятся, а разумные доводы - это не для них.

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