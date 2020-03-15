Тарасов: «Дураки набросились на Терешкову. Называть «сукой» – каким лицемером надо быть! Она останется в истории, вы останетесь говном»

Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов выступил в защиту депутата Госдумы Валентины Терешковой, которая на неделе предложила не ограничивать президентские сроки Владимира Путина. Игрок назвал критиков женщины дураками.

«Дорогие друзья, я здесь, на своей странице не буду обсуждать правильно или неправильно сказала Терешкова. Еe позиция — этого я не касаюсь, но с недоумением смотрю на то, как какие-то дураки набросились на Валентину Терешкову. При этом с большим удивлением обнаружил, что этих дураков много. Только вдумайтесь, женщину, (кому и этого мало — 83-летнюю женщину, а кто забыл — первую в мире женщину в космосе) называть «сукой» и писать гадости в еe адрес в интернете, зная, что она не ответит. Да это просто каким недалeким лицемером надо быть!

Я хочу сказать, что всегда нужно следить за своим языком: кому, где, что и как вы говорите. И всегда отвечать за свои слова. В любом случае это нас не красит как русский народ. Вокруг и так очень много всякого, чтобы ещe мы здесь показывали свою невоспитанность. В любом случае, Валентина Терешкова останется в истории, а вы, кто еe оскорбляет, после такого — просто говном», – написал Тарасов.