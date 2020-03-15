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  • Тарасов: «Дураки набросились на Терешкову. Называть «сукой» – каким лицемером надо быть! Она останется в истории, вы останетесь говном»

Тарасов: «Дураки набросились на Терешкову. Называть «сукой» – каким лицемером надо быть! Она останется в истории, вы останетесь говном»

15 марта 2020, 11:21
208

Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов выступил в защиту депутата Госдумы Валентины Терешковой, которая на неделе предложила не ограничивать президентские сроки Владимира Путина. Игрок назвал критиков женщины дураками.

«Дорогие друзья, я здесь, на своей странице не буду обсуждать правильно или неправильно сказала Терешкова. Еe позиция — этого я не касаюсь, но с недоумением смотрю на то, как какие-то дураки набросились на Валентину Терешкову. При этом с большим удивлением обнаружил, что этих дураков много. Только вдумайтесь, женщину, (кому и этого мало — 83-летнюю женщину, а кто забыл — первую в мире женщину в космосе) называть «сукой» и писать гадости в еe адрес в интернете, зная, что она не ответит. Да это просто каким недалeким лицемером надо быть!

Я хочу сказать, что всегда нужно следить за своим языком: кому, где, что и как вы говорите. И всегда отвечать за свои слова. В любом случае это нас не красит как русский народ. Вокруг и так очень много всякого, чтобы ещe мы здесь показывали свою невоспитанность. В любом случае, Валентина Терешкова останется в истории, а вы, кто еe оскорбляет, после такого — просто говном», – написал Тарасов.

  • Терешковой накануне посвятили баннер.
  • Поправку Терешковой в Конституцию, как и другие, вынесли на всенародное голосование (состоится 22 апреля, день будет объявлен выходным).
  • Тарасов сейчас восстанавливается от травмы.

Источник: инстаграм Дмитрия Тарасова
Россия. Премьер-лига Рубин Тарасов Дмитрий
Комментарии (208)
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paracetamol
1584261388
Дима правильно сказал. Кому бардак в стране нужен, те против Путина.
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Smekaev
1584261548
Не люблю Тарасова, но тут он сказал прямо в точку! Но только ничего не поделать с людьми, которые так говорят - они так и говорят, потому что они говно, а говно говном останется, чего бы ему не говорили - говно может только боятся, а разумные доводы - это не для них.
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САДЫЧОК
1584261760
Тарасов-чмошник !
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dimmmka
1584262259
Ну а Тарасов останется личным лизуном того, чье имя нельзя называть
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Sviro
1584263692
В её возрасте надо дома сидеть и с правнуками играть, а не страной управлять. Как она была ткачихой, так и осталась. Помню во времена КПСС перед развалом Союза анекдот такой ходил. - Чем отличаются шахматисты о членов политбюро? - Шахматисты ходят е2-е4, а члены политбюро едва-едва. Вот и довели страну до развала.
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BRO_football
1584267438
А я не удивлён, что поддержку Терешковой высказал именно Тарасов. Тарасов - подстилка Путина! Он уже довольно давно подлизывается к нынешней власти. Чего только стоит тот случай, когда он по стадиону в Турции пробежался в футболке с Путиным в 2016 году! Вангую, после завершения карьеры футболиста Тарасов пойдёт в Госдуму! На мандат он уже наработал. Тарасов как человек и как футболист полнейшее говно! Да и предложение обнулить сроки Путина мог высказать любой другой депутат. Выбрали Терешкову с расчётом, что народ мягче примет её инициативу, потому что она старая и великая женщина. Но народ оказался не так глуп и её затравили.
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Danish Dynamite
1584268452
Кем бы она ни была - пусть в свои 83 сидит дома на заслуженном отдыхе, а не в Думе лизоблюдством занимается. Для этого найдутся более молодые и компетентные.
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paracetamol
1584268797
Кто против Димы, то сторонник Чубайса с Навальным! Молокососы, 90-х не видели.
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Бухбух
1584268876
Тарасов, как футболер - говно. Если бы не лимит, пылил бы щас в Казахстане, либо в ФНЛ.
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bset
1584274126
После предложения обнулить срок точно навсегда в истории останется. Потом всякие Терешковы, Киселевы, Соловьевы и прочие будут оправдываться, мол "такой режим был, что мы могли сделать?". Стыдно за такого героя Советского Союза. Герой, который предал свой народ.
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