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    «Валя, ты просто космос». На матче «Арсенал» – «Рубин» посвятили баннер Терешковой, предложившей не ограничивать сроки Путина

    Фанаты во время матча 22-го тура РПЛ между «Арсеналом» и «Рубином» вывесили баннер в честь первой в истории женщины-космонавта Валентины Терешковой. Она сейчас занимает мандат в Госдуме РФ.

    «Валя, ты просто космос», – гласит растяжка, изображение которой доступно ниже.

    • Терешкова на текущей неделе предложила не ограничивать президентские сроки Владимира Путина.
    • Эта поправка в Конституцию, как и другие, вынесли на всенародное голосование (состоится 22 апреля, день будет объявлен выходным).
    • После первого тайма в Туле вел «Рубин» с минимальным счетом.

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.03.2020 20:09
    Комментарии48
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      Рейтинг: +2295

      playsh 1 час назад

      Что делает индивид в 83 года в законотворческом аппарате?
      Как говорил капитан Жеглов - ЗНАЧИЦА в самом аппарате далеко не всё в порядке или это кому-то нужно.Оба варианта вполне очевидны.

      0
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      ...
      Рейтинг: +1861

      general.lizyukov > playsh 10 минут назад

      А что, 83 года - это уже вне зоны ответственности? прав не имеет?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +37

      bizhan10 1 час назад

      Я думал,Лукашенковскую диктатру никто не обойдёт. Я ошибался.

      0
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      ...
      Рейтинг: +1861

      general.lizyukov > bizhan10 10 минут назад

      Туркменам про диктатуру расскажи.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +864

      yarik1_78 2 часа назад

      Маразм крепчает!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +4472

      ivany4 2 часа назад

      Те кто писали коменты - Вы себя то хоть слышите???

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2258

      Давид59 2 часа назад

      Жалко ребят, которые сперва делали, а потом растягивали эту портянку. Другими словами это не назвать. Шендерович на этот счёт сказал бы "(Терешкова)испортила себе некролог"

      2
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      Рейтинг: +1495

      serhio80 > Давид59 2 часа назад

      А забирайте обратно к себе володьку и всех питерских. Обнесем ***** забором Питер и будем как в зоопарке наблюдать

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1861

      general.lizyukov > Давид59 10 минут назад

      Кто сказал, матрасо..б? ))) нашли авторитет

      0
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      Рейтинг: +1861

      general.lizyukov > serhio80 9 минут назад

      что, ******* борьки не хватило?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1296

      Серж 69 2 часа назад

      В России у нас даже космос свой,злой,беспощадный и до ужаса тупорылый.

      0
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      Рейтинг: +395

      SinyaaPyll 2 часа назад

      Оставьте в покое Терешкову. Бабульке 83 года, ничего уже не соображает, кое-как зачитала текст, который сочиняла не сама.

      1
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      Рейтинг: +5270

      Persona_non_Grata > SinyaaPyll 2 часа назад

      Давно пора на пенсию , даже с учетом увеличения возрастного порога , не гоже герою СССР быть " свадебным генералом " ((((((

      5
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      Рейтинг: +709

      Cubinec1989 2 часа назад

      Так для справки. Светлана Савицкая (вторая женщина космонавт, первая женщина в мире, вышедшая в открытый космос, единственная женщина дважды герой советского союза) голосовала против поправок конституции внесённых Терешковой и ее партией. Кстати ранее она голосовала против повышения пенсионного возраста, поддержанного Терешковой. Жаль что про нее никто не знает.

      9
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2295

      playsh > Cubinec1989 1 час назад

      Знаем про Светланку,почему не знаем,но она не нужна,к сожалению, нашим господам депутатам.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +780

      житель СПб 2 часа назад

      Да... Действительно всё это космос!

      2
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      Рейтинг: +5270

      Persona_non_Grata 2 часа назад

      ПИПЕЦ (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((

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