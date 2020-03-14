Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Валя, ты просто космос». На матче «Арсенал» – «Рубин» посвятили баннер Терешковой, предложившей не ограничивать сроки Путина

«Валя, ты просто космос». На матче «Арсенал» – «Рубин» посвятили баннер Терешковой, предложившей не ограничивать сроки Путина

14 марта 2020, 20:09
63

Фанаты во время матча 22-го тура РПЛ между «Арсеналом» и «Рубином» вывесили баннер в честь первой в истории женщины-космонавта Валентины Терешковой. Она сейчас занимает мандат в Госдуме РФ.

«Валя, ты просто космос», – гласит растяжка, изображение которой доступно ниже.

  • Терешкова на текущей неделе предложила не ограничивать президентские сроки Владимира Путина.
  • Эта поправка в Конституцию, как и другие, вынесли на всенародное голосование (состоится 22 апреля, день будет объявлен выходным).
  • После первого тайма в Туле вел «Рубин» с минимальным счетом.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Арсенал Рубин
Комментарии (63)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
САДЫЧОК
1584206500
Таких валь , к сожалению пол страны !
Ответить
Путник 13
1584208367
Она не космос - она старая гнида.
Ответить
Nerlinger
1584208482
Сборище ворюг и жополизов !!!
Ответить
NEONFOL
1584208776
ладно аллочка бы какая предложила или отбитый валуев, но до чего же отупела валя, народное достояние оказывается такая идиотка, отправить её в космос навсегда вместе с путиным любимым, пусть е..ут друг дружку и деньги в кружку
Ответить
DOCTOR PENALTY
1584210074
Тётя Валя, конечно, космонавтка, но в политике летает очень низко.
Ответить
bset
1584211261
"Вот, в СССР люди были добрее, лучше, думали о народе, а теперь только о деньгах". Вот, пожалуйста, почти вся госдума из рожденных и воспитанных в СССР состоит. А герой Советского Союза предлагает продолжить нищание народа. Люди всегда такими были. Только раньше запрещали свой шкурный интерес показывать. Да и советский период пробил неплохо аппетит. Раньше ничего не было, даже своей квартиры - все государства, а теперь никак не могут карманы набить. Не понимают, что этими деньгами, что у них в карманах осели, они просто физически воспользоваться не смогут.
Ответить
kvm
1584211920
в космос её в один конец...
Ответить
MDAR
1584212517
Блин, у меня вопрос к женщине родившейся в СССР. Как можно говорить, такие слова человеку жившему в СССР. что она сказала????????? Это просто предательство тех людей которые были с ней в в тот долекий и знаменитый для нее год. Почему-то в настоящее время нет таких же героинь как она. Что ей не хватает? Какой она на хрен депутад? Если она, герой союза, даже не поинтересовалась у своих избирателей, согласны они или нет. В прочем как и остальные слуги народа. Парни я извиняюсь, что ушел от темы футбола, но ***** ******* царство одного господина. Если конечно он господин. Когда это было, что царь разводился всенародно.
Ответить
Cubinec1989
1584214282
Так для справки. Светлана Савицкая (вторая женщина космонавт, первая женщина в мире, вышедшая в открытый космос, единственная женщина дважды герой советского союза) голосовала против поправок конституции внесённых Терешковой и ее партией. Кстати ранее она голосовала против повышения пенсионного возраста, поддержанного Терешковой. Жаль что про нее никто не знает.
Ответить
yarik1_78
1584215801
Маразм крепчает!
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+