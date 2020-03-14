«Валя, ты просто космос». На матче «Арсенал» – «Рубин» посвятили баннер Терешковой, предложившей не ограничивать сроки Путина

Фанаты во время матча 22-го тура РПЛ между «Арсеналом» и «Рубином» вывесили баннер в честь первой в истории женщины-космонавта Валентины Терешковой. Она сейчас занимает мандат в Госдуме РФ.

«Валя, ты просто космос», – гласит растяжка, изображение которой доступно ниже.