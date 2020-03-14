«Валя, ты просто космос». На матче «Арсенал» – «Рубин» посвятили баннер Терешковой, предложившей не ограничивать сроки Путина

Фанаты во время матча 22-го тура РПЛ между «Арсеналом» и «Рубином» вывесили баннер в честь первой в истории женщины-космонавта Валентины Терешковой. Она сейчас занимает мандат в Госдуме РФ.
«Валя, ты просто космос», – гласит растяжка, изображение которой доступно ниже.
- Терешкова на текущей неделе предложила не ограничивать президентские сроки Владимира Путина.
- Эта поправка в Конституцию, как и другие, вынесли на всенародное голосование (состоится 22 апреля, день будет объявлен выходным).
- После первого тайма в Туле вел «Рубин» с минимальным счетом.
Источник: Бомбардир.ру