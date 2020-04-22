Бекхэм хочет купить Хамеса в «Интер Майами»

Полузащитник «Реала» Хамес Родригес может отправиться в МЛС.

Владелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм сообщил президенту мадридцев Флорентино Пересу о своем желании приобрести колумбийца. По мнению англичанина, Родригес может быть полезен с коммерческой точки зрения. «Реал» готов рассмотреть предложения по продаже хавбека, поскольку в следующем году он уйти бесплатно.