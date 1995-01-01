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    Бекхэм хочет купить Хамеса в «Интер Майами»

    Полузащитник «Реала» Хамес Родригес может отправиться в МЛС.

    Владелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм сообщил президенту мадридцев Флорентино Пересу о своем желании приобрести колумбийца. По мнению англичанина, Родригес может быть полезен с коммерческой точки зрения. «Реал» готов рассмотреть предложения по продаже хавбека, поскольку в следующем году он уйти бесплатно.

    • 28-летний Хамес в текущем сезоне провел за «Реал» 13 матчей, забил один мяч и сделал два ассиста.
    • Рыночная стоимость колумбийца – 32 миллиона евро.

    Источник: Goal.com

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    Сегодня, 15:56
    Комментарии3
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      Рейтинг: +2214

      BlackMurder 1 час назад

      Реал погубил молодежи больше чем любой клуб мира

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2214

      BlackMurder 1 час назад

      Напомните мне хоть одного игрока, который перешел сначало в реал, потом закрепился стабильностью в последнее время?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16323

      DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      Вот и хорошо, а то у него всё непруха какая-то в Европе.

      0
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