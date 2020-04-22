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Бекхэм хочет купить Хамеса в «Интер Майами»

22 апреля 2020, 15:56
4

Полузащитник «Реала» Хамес Родригес может отправиться в МЛС.

Владелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм сообщил президенту мадридцев Флорентино Пересу о своем желании приобрести колумбийца. По мнению англичанина, Родригес может быть полезен с коммерческой точки зрения. «Реал» готов рассмотреть предложения по продаже хавбека, поскольку в следующем году он уйти бесплатно.

  • 28-летний Хамес в текущем сезоне провел за «Реал» 13 матчей, забил один мяч и сделал два ассиста.
  • Рыночная стоимость колумбийца – 32 миллиона евро.

Источник: Goal.com
США. МЛС Интер Майами Реал Бекхэм Дэвид Родригес Хамес Перес Флорентино
Комментарии (4)
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DOCTOR PENALTY
1587560355
Вот и хорошо, а то у него всё непруха какая-то в Европе.
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BlackMurder
1587562628
Напомните мне хоть одного игрока, который перешел сначало в реал, потом закрепился стабильностью в последнее время?
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BlackMurder
1587562675
Реал погубил молодежи больше чем любой клуб мира
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