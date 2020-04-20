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  • Федун – о проведении РПЛ без зрителей: «Футбол без болельщиков мертв»

Федун – о проведении РПЛ без зрителей: «Футбол без болельщиков мертв»

20 апреля 2020, 14:21
13

Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал возможность проведения остатка сезона в чемпионате России без зрителей.

«Это не очень разумное решение. Какой смысл играть без зрителей? Футбол без болельщиков мертв. В Европе другая картина. Там гигантский телевизионный контракт. Наш телевизионный контракт — оскорбительно маленький. Фактически никакой, если разделить на все клубы!

Если играть без зрителей на нормальном стадионе, а не на базе, то организация матча обойдется нам в 15-20 миллионов. Рублей. Такие вот затраты на одну игру, а доходов от матчей без болельщиков — ноль. Вот и считайте сами», – сказал Федун.

  • В воскресенье в РПЛ заявили, что возобновление сезона планируется в любую неделю с середины июня по середину июля.
  • Чемпионат может быть доигран без зрителей.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Федун Леонид
Комментарии (13)
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hevbn 28
1587385503
Вообще то абсолютно согласен с Леонидом Арнольдовичем , потому, что дело даже не в том ,что смотреть футбол без зрителей это как то не то , а прежде всего дело в том, что отсутствие зрителей мешает игрокам на поле потому ,что кто бы что не говорил , но любой игрок привык играть при болельщиках ( сколько бы их не было) игрокам будет тяжело играть без зрителей особенно первое время , но если вопрос будет стоять о участие или не участие наших команд в Еврокубках придется играть без зрителей как бы это не выглядело и как бы финансово не обосновано это было.
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порт
1587387360
Да он и с болельщиками иногда кажется дохлым.
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Давид59
1587390400
Всего 8-то игр осталось. Надо уже сезон "домучить"
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Рубинище
1587390814
Здесь я с Федуном согласен. Если уж Спартаку туго, то у др клубов совсем. ни у кого сейчас лишних денег нет, что бы для галочки спускать 120-150 лямов. на до игровку. Заканчивать по текущим результатам
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oyabun
1587391319
Интересно просто откуда такие цифры про организацию матча? Какое то чувство, что завышены минимум в 10 раз. Если без зрителей играть, то не надо ни охрану порядка организовывать ни буфеты для зрителей, ни продажу билетов. Аренда раздевалок в гостях такая дорогая?
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vka1970
1587396202
Это у нас такие проблемы, а что взять с Рубина, Амкара, Крыльев ? Матерь божья к чему же катимся ?
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general.lizyukov
1587400068
Так вам и карты в руки - развивайте онлайн-вещание, вкладывайтесь в эту сферу. Приучите сейчас, пока нет других вариантов, так оно и останется потом.
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Сильвербой
1587401099
Нет, ну для Спартака, Зенита, Краснодара, ну и на данный момент Ростова, это конечно проблема... А для остальных клубов ничего собственно говоря не поменяется, на них ходит по тысячи человек!
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