Федун – о проведении РПЛ без зрителей: «Футбол без болельщиков мертв»

Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал возможность проведения остатка сезона в чемпионате России без зрителей.

«Это не очень разумное решение. Какой смысл играть без зрителей? Футбол без болельщиков мертв. В Европе другая картина. Там гигантский телевизионный контракт. Наш телевизионный контракт — оскорбительно маленький. Фактически никакой, если разделить на все клубы!

Если играть без зрителей на нормальном стадионе, а не на базе, то организация матча обойдется нам в 15-20 миллионов. Рублей. Такие вот затраты на одну игру, а доходов от матчей без болельщиков — ноль. Вот и считайте сами», – сказал Федун.