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    Федун – о проведении РПЛ без зрителей: «Футбол без болельщиков мертв»

    Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал возможность проведения остатка сезона в чемпионате России без зрителей.

    «Это не очень разумное решение. Какой смысл играть без зрителей? Футбол без болельщиков мертв. В Европе другая картина. Там гигантский телевизионный контракт. Наш телевизионный контракт — оскорбительно маленький. Фактически никакой, если разделить на все клубы!

    Если играть без зрителей на нормальном стадионе, а не на базе, то организация матча обойдется нам в 15-20 миллионов. Рублей. Такие вот затраты на одну игру, а доходов от матчей без болельщиков — ноль. Вот и считайте сами», – сказал Федун.

    • В воскресенье в РПЛ заявили, что возобновление сезона планируется в любую неделю с середины июня по середину июля.
    • Чемпионат может быть доигран без зрителей.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.04.2020 14:21
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 20 апреля 2020, 19:44

      Нет, ну для Спартака, Зенита, Краснодара, ну и на данный момент Ростова, это конечно проблема... А для остальных клубов ничего собственно говоря не поменяется, на них ходит по тысячи человек!

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      Рейтинг: +3454

      general.lizyukov 20 апреля 2020, 19:27

      Так вам и карты в руки - развивайте онлайн-вещание, вкладывайтесь в эту сферу. Приучите сейчас, пока нет других вариантов, так оно и останется потом.

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      Рейтинг: +14956

      vka1970 20 апреля 2020, 18:23

      Это у нас такие проблемы, а что взять с Рубина, Амкара, Крыльев ?
      Матерь божья к чему же катимся ?

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      Рейтинг: +33447

      oyabun 20 апреля 2020, 17:01

      Интересно просто откуда такие цифры про организацию матча? Какое то чувство, что завышены минимум в 10 раз. Если без зрителей играть, то не надо ни охрану порядка организовывать ни буфеты для зрителей, ни продажу билетов. Аренда раздевалок в гостях такая дорогая?

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      Рейтинг: +7067

      Рубинище > oyabun 20 апреля 2020, 18:47

      перелёт, гостиница( явно не за 2 500 за номер). мед об. команда, тренерский штаб, мёд служба. за столько времени он наверно мог и поточнее сказать.

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      Рейтинг: +33447

      oyabun > Рубинище 22 апреля 2020, 15:38

      Мед обслуживание 2 раза повторил. Но мед служба как и тренерский штаб сидят на окладе. Отношения к сумме организации матча зарплаты сотрудников клуба не имеют никакого.

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      Рейтинг: +7067

      Рубинище 20 апреля 2020, 16:53

      Здесь я с Федуном согласен. Если уж Спартаку туго, то у др клубов совсем. ни у кого сейчас лишних денег нет, что бы для галочки спускать 120-150 лямов. на до игровку. Заканчивать по текущим результатам

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      Рейтинг: +6255

      Давид59 20 апреля 2020, 16:46

      Всего 8-то игр осталось. Надо уже сезон "домучить"

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      Рейтинг: +6311

      порт 20 апреля 2020, 15:56

      Да он и с болельщиками иногда кажется дохлым.

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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 20 апреля 2020, 15:25

      Вообще то абсолютно согласен с Леонидом Арнольдовичем , потому, что дело даже не в том ,что смотреть футбол без зрителей это как то не то , а прежде всего дело в том, что отсутствие зрителей мешает игрокам на поле потому ,что кто бы что не говорил , но любой игрок привык играть при болельщиках ( сколько бы их не было) игрокам будет тяжело играть без зрителей особенно первое время , но если вопрос будет стоять о участие или не участие наших команд в Еврокубках придется играть без зрителей как бы это не выглядело и как бы финансово не обосновано это было.

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