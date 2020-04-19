РПЛ: «Планируем возобновление чемпионата в любую неделю с середины июня по середину июля»

РПЛ выступила с официальными ответами на вопросы касательно возобновления чемпионата. В лиге пояснили, что матчей не будет как минимум до середины июня.

«Руководство РПЛ вместе с коллегами из РФС участвует во всех конференц-коллах с ФИФА, УЕФА и другими футбольными организациями, работающими над возобновлением европейских чемпионатов. На основе постоянно обновляющихся данных мы моделируем различные варианты календарей для текущего и следующего сезонов. Пока мы планируем возобновление чемпионата в любую из недель с середины июня по середину июля. Дата старта зависит от распространения коронавируса и указов властей», – сообщила лига.