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    РПЛ: «Планируем возобновление чемпионата в любую неделю с середины июня по середину июля»

    РПЛ выступила с официальными ответами на вопросы касательно возобновления чемпионата. В лиге пояснили, что матчей не будет как минимум до середины июня.

    «Руководство РПЛ вместе с коллегами из РФС участвует во всех конференц-коллах с ФИФА, УЕФА и другими футбольными организациями, работающими над возобновлением европейских чемпионатов. На основе постоянно обновляющихся данных мы моделируем различные варианты календарей для текущего и следующего сезонов. Пока мы планируем возобновление чемпионата в любую из недель с середины июня по середину июля. Дата старта зависит от распространения коронавируса и указов властей», – сообщила лига.

    • Турнир прервали в марте из-за пандемии.
    • По всему миру от инфекции умерло более 150000 человек.
    • В РПЛ с отрывом лидирует «Зенит».

    Источник: РПЛ

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