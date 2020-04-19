Остаток сезона в РПЛ может пройти без зрителей

Оставшиеся игры чемпионата России могут пройти без зрителей, сообщила РПЛ. Ранее стало известно, что матчи не возобновятся как минимум до середины июня.

«Руководство и клубы РПЛ рассматривают различные варианты доигровки сезона, в том числе и без зрителей. Мы понимаем, что игры без болельщиков – это плохо, поэтому такой вариант мы примем, если другие будут невозможны», – пояснили в РПЛ.

Кроме того, сообщается, что дата возобновления чемпионата будет известна минимум за три недели до старта, чтобы команды смогли подготовиться.