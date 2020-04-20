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    В Уфе построят крытый футбольный манеж за 450 миллионов рублей

    Глава республики Башкортостан Радий Хабиров анонсировал строительство нового футбольного объекта.

    «В Уфе начнем в ближайшие дни строительство крытого футбольного манежа, на который получили из федерального бюджета 450 миллионов рублей в рамках проекта «Спорт – норма жизни».

    Это будет современный каркасно-модульный павильон на улице Комарова рядом с нашим стадионом «Нефтяник», где будут тренироваться и играть взрослые и дети. Проектирование спортивного комплекса выполнено, в мае планируем заключить контракт с застройщиком», – сказал чиновник.

    • «Уфа» по итогам 22 туров занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ.

    Источник: Официальный твиттер «Уфы»

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    Сегодня, 10:39
    Комментарии4
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      Рейтинг: +2632

      Давид59 36 минут назад

      Если с искусственным покрытием - то это тупиковый путь. В Питере уже был СКК, в Москве СК Олимпийский. Арены - не для футбола, а для барахолок. И что теперь в Уфу придётся ехать и на синтетике ноги ломать?

      0
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      Рейтинг: +718

      СвинкаСправедливости > Давид59 20 минут назад

      Как обычно)

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      Рейтинг: +5519

      paracetamol 49 минут назад

      Манеж - не стадион. Деньги на ветер! Енисей только в манеже и мог что-то!

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      Рейтинг: +176

      zaichkin777@gmail.com 1 час назад

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