В Уфе построят крытый футбольный манеж за 450 миллионов рублей

Если с искусственным покрытием - то это тупиковый путь. В Питере уже был СКК, в Москве СК Олимпийский. Арены - не для футбола, а для барахолок. И что теперь в Уфу придётся ехать и на синтетике ноги ломать?
Глава республики Башкортостан Радий Хабиров анонсировал строительство нового футбольного объекта.
«В Уфе начнем в ближайшие дни строительство крытого футбольного манежа, на который получили из федерального бюджета 450 миллионов рублей в рамках проекта «Спорт – норма жизни».
Это будет современный каркасно-модульный павильон на улице Комарова рядом с нашим стадионом «Нефтяник», где будут тренироваться и играть взрослые и дети. Проектирование спортивного комплекса выполнено, в мае планируем заключить контракт с застройщиком», – сказал чиновник.
- «Уфа» по итогам 22 туров занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ.
Глава республики Башкортостан Радий Хабиров: В Уфе начнем в ближайшие дни строительство крытого футбольного манежа, на который получили из федерального бюджета 450 млн рублей в рамках проекта «Спорт – норма жизни» pic.twitter.com/LdQ2gxtbUj— ФК УФА (@UfaFc) April 20, 2020