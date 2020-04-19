Игроки «Ромы» отказались от зарплаты до конца сезона

Футболисты, главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека и сотрудники римского клуба добровольно отказались от зарплаты до конца сезона, чтобы помочь команде в условиях коронавируса.

Игроки и тренерский штаб также компенсируют убытки тем сотрудникам клуба, которые были вынуждены уйти на государственное пособие. Руководство же «Ромы» согласилось отказаться только от части своей зарплаты. Вместе с тем в случае возобновления сезона футболисты и тренеры «Ромы» получат премиальные, если команда достигнет определенных результатов.