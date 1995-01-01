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    Игроки «Ромы» отказались от зарплаты до конца сезона

    Футболисты, главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека и сотрудники римского клуба добровольно отказались от зарплаты до конца сезона, чтобы помочь команде в условиях коронавируса.

    Игроки и тренерский штаб также компенсируют убытки тем сотрудникам клуба, которые были вынуждены уйти на государственное пособие. Руководство же «Ромы» согласилось отказаться только от части своей зарплаты. Вместе с тем в случае возобновления сезона футболисты и тренеры «Ромы» получат премиальные, если команда достигнет определенных результатов.

    • В Италии подтверждено почти 176 тысяч случаев заболевания коронавирусом, количество умерших – 23 227 человек.
    • «Рома» занимает в Серии А пятое место.

    Источник: Официальный сайт «Ромы»

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