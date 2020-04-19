Санчо требует от «Манчестер Юнайтед» зарплату 200 тысяч в неделю

Игрок «Боруссии» Джейдон Санчо знает об интересе к себе со стороны «Манчестер Юнайтед» и уже выдвигает собственные требования. Британец хочет получать в клубе 200 тысяч фунтов стерлингов в неделю, пишет The Sun.

«Боруссия» не против сохранить Санчо, но готова платить не более 167 тысяч в неделю. Его контракт с немцами истекает в 2022 году.