Санчо требует от «Манчестер Юнайтед» зарплату 200 тысяч в неделю

Игрок «Боруссии» Джейдон Санчо знает об интересе к себе со стороны «Манчестер Юнайтед» и уже выдвигает собственные требования. Британец хочет получать в клубе 200 тысяч фунтов стерлингов в неделю, пишет The Sun.
«Боруссия» не против сохранить Санчо, но готова платить не более 167 тысяч в неделю. Его контракт с немцами истекает в 2022 году.
- На Санчо также претендуют «Челси» и «Ливерпуль».
- Санчо выступает за немцев с 2017 года.
- В текущем сезоне он провел 35 матчей, забил 19 голов и отдал 17 голевых передач.
Источник: The Sun