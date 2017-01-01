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    Санчо требует от «Манчестер Юнайтед» зарплату 200 тысяч в неделю

    Игрок «Боруссии» Джейдон Санчо знает об интересе к себе со стороны «Манчестер Юнайтед» и уже выдвигает собственные требования. Британец хочет получать в клубе 200 тысяч фунтов стерлингов в неделю, пишет The Sun.

    «Боруссия» не против сохранить Санчо, но готова платить не более 167 тысяч в неделю. Его контракт с немцами истекает в 2022 году.

    • На Санчо также претендуют «Челси» и «Ливерпуль».
    • Санчо выступает за немцев с 2017 года.
    • В текущем сезоне он провел 35 матчей, забил 19 голов и отдал 17 голевых передач.

    Источник: The Sun

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