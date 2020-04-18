Bild: «Боруссия» не хочет продавать Санчо и предложила ему новый контракт

Дортмундская «Боруссия» надеется сохранить английского полузащитника Джейдона Санчо, сообщает Bild.
По информации источника, немецкий клуб предложил игроку новый контракт на улучшенных финансовых условиях.
«Боруссия» готова платить 20-летнему футболисту 160 тысяч фунтов в неделю и надеется, что его устроит этот вариант, поскольку ранее, как пишет источник, он получил предложения от «Манчестер Юнайтед» и «Челси».
- Санчо выступает за немцев с 2017 года.
- В текущем сезоне он провел 35 матчей, забил 19 голов и отдал 17 голевых передач.
- До переезда в Бундеслигу он находился в системе «Манчестер Сити».
Источник: Bild