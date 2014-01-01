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    В Италии сообщили, что Азмун может перейти в «Атлетико»

    Форвард «Зенита» Сердар Азмун привлек внимание мадридского «Атлетико», сообщает Corriere del Mezzogiorno.

    Согласно источнику, иранский футболист также интересен «Лацио» и «Наполи».

    Ранее сообщалось, что питерцы получили предложения по игроку от английских «Вест Хэма» и «Лестера».

    • 25-летний Азмун перебрался в «Зенит» зимой 2019 года.
    • По слухам, чемпион России запросил за уход нападающего не менее 35 миллионов евро.
    • В текущем сезоне он провел 29 матчей, забил 14 голов и отдал семь голевых передач.

    Источник: Corriere del Mezzogiorno

    Corriere del Mezzogiorno – неаполитанская газета, принадлежащая компании RCS MediaGroup. В твиттере количество ее читателей насчитывает более 50 тысяч человек.

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1898

      Бухбух 39 минут назад

      Если Атлетико его купит, то сразу отдаст в аренду.

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    • ...
      Рейтинг: +54978

      Chernyi Lis 1 час назад

      зеня поднимай на хрен цену..хоть раз кто то в плюсе у нас будет..

      0
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      ...
      Рейтинг: +1146

      FENIX-SL > Chernyi Lis 36 минут назад

      за что поднимать цену?
      выше 35? очень ты любишь футбол россии
      здесь ни один игрок этой цифры не стоит

      1
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      Рейтинг: +54978

      Chernyi Lis > FENIX-SL 26 минут назад

      хочешь сказать что месси и роналдо столько!!! стоят?на самом деле..пирамида плять..вот и пусть хоть зеня поднимет на пирамиде этой..

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