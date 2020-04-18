В Италии сообщили, что Азмун может перейти в «Атлетико»

Форвард «Зенита» Сердар Азмун привлек внимание мадридского «Атлетико», сообщает Corriere del Mezzogiorno.
Согласно источнику, иранский футболист также интересен «Лацио» и «Наполи».
Ранее сообщалось, что питерцы получили предложения по игроку от английских «Вест Хэма» и «Лестера».
- 25-летний Азмун перебрался в «Зенит» зимой 2019 года.
- Есть информация, чемпион России запросил за уход нападающего не менее 35 миллионов евро.
- В текущем сезоне он провел 29 матчей, забил 14 голов и отдал семь голевых передач.
Источник: Corriere del Mezzogiorno
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